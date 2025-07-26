Трамп заявил, что и Таиланд, и Камбоджа стремятся к миру

Президент США Дональд Трамп в субботу поговорил по телефону с лидерами Таиланда и Камбоджи - стран, между которыми несколько дней проходят боевые столкновения.

Как написал Трамп в соцсети Truth, как Таиланд, так и Камбоджа выразили стремление к немедленному прекращению огня и установлению мира. "После разговора с обеими сторонами, прекращение огня, мир и процветание кажутся вполне логичными. Скоро мы увидим!" - написал Трамп.

Боевые действия между двумя государствами, расположенными в Юго-Восточной Азии, начались 24 июля. Обострение давнего приграничного конфликта стало самым кровопролитным за последние годы: число погибших, по последним данным, достигло 33 человек, десятки тысяч мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома.



В субботу стало известно о том, что стычки не ограничиваются северными приграничными районами. Поступают сообщения о боях в провинциях Таиланда Трат и Чантхабури. Эти регионы находятся в непосредственной близости от популярных туристических направлений: от места столкновений, как сообщается, около 150 км до Паттайи и 200 км до Бангкока. Район находится более чем в 250 километрах от основной линии фронта. Камбоджа обвинила Таиланд в том, что он первым начал боевые действия на этом участке границы, обстреляв территорию провинции Пурсат, в том числе с применением тяжёлых артиллерийских снарядов. Сообщалось и о морском бое неподалёку от побережья.

Стороны продолжают обвинять друг друга в начале боевых действий. Таиланд утверждает, что камбоджийская армия целенаправленно атаковала гражданские объекты, включая больницу и автозаправочную станцию. Камбоджа, в свою очередь, обвиняет Таиланд в применении запрещённых кассетных боеприпасов. Обе стороны применяют боевые самолёты, артиллерию, РСЗО, танки и сухопутные войска.

Наблюдатели опасаются, что продолжение конфликта может дестабилизировать весь регион, где обе страны традиционно являются популярными направлениями для миллионов туристов и важными экономическими партнёрами.