Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One заявил, что не верит в сообщения об украинском ударе по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.

"Я не верю, что этот удар был. Неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, почему он поверил в удар после телефонного разговора с Путиным, Трамп ответил: "Потому что никто не знал в тот момент. Это было первое, что я услышал. Он сказал, что его дом был атакован. Теперь, когда мы смогли проверить, мы не считаем, что это произошло".

О попытке атаки дронов на резиденцию Путина на Валдае в ночь на 29 декабря первым заявил глава МИД России Сергей Лавров. 30 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это "террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса" и пригрозил "ужесточением переговорной позиции" России.

Доказательства попытки атаки представлены не были. Жители Новгородской области в разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить" рассказали, что никто из них не получал СМС-сообщений об угрозе атаки дронов, а жители Валдая сообщили, что не слышали звуков дронов или взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара по резиденции, а глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас назвала заявления Москвы "преднамеренной попыткой отвлечь внимание" от мирного процесса.