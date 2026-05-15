Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином Украину и Тайвань

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином обсуждал войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня.

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах по Украине, Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин хотели бы добиться урегулирования конфликта.

"Мы обсуждали это. Это то, что мы хотели бы урегулировать. До прошлой ночи всё выглядело хорошо, но прошлой ночью был нанесён серьёзный удар. Так что это произойдёт, но это плохо", — сказал он.

Трамп не уточнил, что именно имел в виду под "серьёзным ударом", но в ночь на 14 мая Россия атаковала Киев. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Погибли 24 человека, десятки получили ранения. 15 мая в Киеве объявлено днём траура.

Президент США также рассказал, что Си Цзиньпин спрашивал его о возможной защите Тайваня со стороны США.

"Он спросил меня, буду ли я защищать Тайвань. Я ответил: я не говорю о таких вещах", — заявил Трамп.

На уточняющий вопрос журналиста, спрашивал ли китайский лидер о возможности отправки американских войск, Трамп ответил утвердительно, вновь подчеркнув, что отказался обсуждать эту тему.