Трамп заявил о достижении соглашения о "полном разоружении" ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что созданный по его инициативе Совет мира достиг соглашения о "полном разоружении" палестинской группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) и других вооружённых группировок в секторе Газа.

"Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности", – написал он в соцсети Truth Social. По словам Трампа, разоружение ХАМАС станет "решающим шагом к тому, чтобы сектор Газа наконец-то перешел под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира в целях оказания помощи палестинскому народу". Израиль, в свою очередь, как заявил он, обретёт безопасность, поскольку сектор "больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак". Израильские военные таким образом смогут покинуть сектор Газа.

Представители ХАМАС в пятницу подтвердили, что согласились с предложением, однако пока описали его как "проект". Израиль на него пока официально не отреагировал.

Как сообщил источник Reuters в ХАМАС, соглашение предусматривает, что тяжёлое вооружение будет находиться под контролем создаваемой в Газе палестинской администрации и оно не может быть передано Израилю.

Переговоры проходили при посредничестве Египта, Катара и Турции. Детали разоружения ХАМАС и какой срок планируется установить для этого процесса, неизвестны. Представитель Совета мира считает, что он займет от 200 до 320 дней, но американский чиновник, пишет агентство, полагает, что на это потребуется меньше времени. Кроме того, как отмечается, неясно, что будет с лёгким и личным оружием.

Член переговорной команды ХАМАС Гази Хамад сказал "Аль-Джазире", что группировка не будет предпринимать "никаких действий в отношении разоружения до вывода израильских войск из сектора Газа".

В Совете мира заявили, что ХАМАС "согласился с детальным планом воплощения в жизнь следующих этапов прекращения огня в Газе".

Израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, ещё до заявления Трампа сообщил, что Израиль отвергает предложение Совета мира. "Израиль требует полного разоружения ХАМАС, включая вывод вооружения из Газы и полную демилитаризацию сектора, как предварительное условие для любого процесса", – цитирует его слова Reuters. Он указал, что документ из 15 пунктов, о котором идет речь, не дает "удовлетворительного ответа на эти требования", поэтому Израиль "выразил свои возражения".

Израиль, как отметил в беседе с журналистами американский чиновник, "очень скептически относится к тому, что ХАМАС разоружится". При этом в США уверены, что группировка выполнит указанные в соглашении требования, а если они этого не сделают, то Трамп, по словам чиновника, "будет очень и очень разочарован".

Совет мира был учрежден в январе 2026 года для достижения трёх основных целей: разоружение ХАМАС, вывод израильских войск из сектора Газа и его восстановление. Создание Совета под председательством Трампа было предусмотрено заключённым в прошлом году соглашением о прекращении огня, которое предусматривало и создание в Газе палестинской администрации, независимой от ХАМАС. О вступлении в Совет мира заявили представители нескольких десятков стран, в то же время, полномочия Совета по-прежнему не ясны. В мае Financial Times писала, что ни по одному из этих направлений прогресса нет, сообщалось также о проблемах с финансированием Совета мира.