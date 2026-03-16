Трамп заявил об "очень плохом" будущем НАТО из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Financial Times заявил, что будущее НАТО может оказаться "очень плохим", если союзники не помогут обеспечить безопасность Ормузского пролива. Ранее Трамп призвал Великобританию, Францию, Китай, Японию и Южную Корею присоединиться к усилиям по открытию пролива, через который проходит около пятой части всей мировой нефти.

Трамп требует участия союзников

По данным The Wall Street Journal, администрация США планирует объявить о создании международной коалиции для сопровождения судов через пролив. Ожидается, что в нее войдут несколько стран, согласившихся участвовать в операции. В Белом доме отказались комментировать возможное заявление, отметив, что планы могут измениться в зависимости от ситуации.

"Вполне уместно, чтобы те, кто извлекает выгоду от пролива, помогли обеспечить [безопасность], чтобы там не произошло ничего плохого, – сказал Трамп. – Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО".

Как отмечает Financial Times, президент аргументирует свою позицию тем, что Европа и Китай в большей степени зависят от нефти из Персидского залива, чем США.

Рост рисков для рынка нефти

После начала военной операции США и Израиля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Руководители американских нефтяных компаний Mobil, Chevron и ConocoPhillips, по данным The Wall Street Journal, предупредили администрацию Трампа, что перебои в судоходстве в проливе "будут продолжать создавать волатильность на мировых энергетических рынках".

Как отмечает Радио Свобода, сопровождение судов военными кораблями во время боевых действий может означать новый опасный этап конфликта.

Союзники не спешат отправлять флот

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что правительство "активно изучает" способы открытия пролива, но не дал конкретного ответа.

Британские власти рассматривают возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не военных кораблей. Франция, Германия и Южная Корея также не готовы поддержать инициативу Вашингтона, опасаясь затяжной войны в регионе.

ЕС и Китай обсуждают возможные решения

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила, что обсуждала с генсеком ООН Антониу Гутерришем возможность возобновления транспортировки нефти и газа через Ормузский пролив по модели "зернового коридора", который позволил Украине экспортировать зерно во время войны.

По словам Каллас, страны ЕС обсуждают возможные шаги для обеспечения судоходства. В частности, рассматривается расширение мандата военно-морской миссии Aspides, которая сейчас защищает торговые суда в Красном море, на Персидский залив.

Трамп также заявил Financial Times, что рассчитывает на помощь Китая в открытии пролива до своего визита в Пекин в конце месяца.

"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что 90% нефти Китай получает через пролив", – сказал он.

Президент США отметил, что ждать открытия пролива до его саммита в Китае будет слишком долго и допустил, что его поездка в Китай может быть отложена.