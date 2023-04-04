Трампу в суде Нью-Йорка сегодня предъявят обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп сегодня предстанет перед судом в Нью-Йорке по уголовному обвинению. Впервые в истории США бывшего президента официально обвиняют в совершении преступления.

Трамп, который после ухода с поста президента живёт в своём поместье во Флориде, прилетел в Нью-Йорк в понедельник.

Дело бывшего президента, который вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года, связано с выплатой в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о возможных сексуальных отношениях с Трампом. Обвинение в лице окружной прокуратуры Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Трамп и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее "политическим преследованием" бывшего президента-республиканца. Демократы отрицают, что речь идёт о политическом деле.

По сообщениям СМИ, в обвинительном заключении фигурируют ещё около 30 эпизодов нарушений финансового характера, однако, по законам штата Нью-Йорк, они не подпадают под категорию уголовных преступлений.

Судебные слушания назначены на 14.15 по местному времени (21.15 мск). Трамп не будет задержан и доставлен в суд в наручниках, поскольку он добровольно явится в суд. Тем не менее, в суде его ожидает стандартная процедура установления личности, снятия отпечатков пальцев и фотографирования.

В суде, как ожидается, обвинения будут зачитаны вслух, после чего Трампа спросят, считает ли он себя виновным. Ожидается, что он ответит отрицательно. После этого судья Хуан Мерчан определит дату следующих слушаний. Скорее всего, они состоятся не ранее, чем через несколько месяцев. В зал суда допустят фотографов ряда СМИ, но видеосъёмка не разрешена.

Теоретически судья может распорядиться взять Трампа под стражу, но это маловероятно. Скорее всего, как отмечает AP, его отпустят до следующих слушаний даже без внесения залога. Трамп уже заявил о планах вернуться вечером во вторник в Нью-Йорк и выступить перед своими сторонниками. Предъявление обвинений не препятствует его избирательной кампании.

В Нью-Йорке введены усиленные меры безопасности, ожидаются демонстрации сторонников Трампа. Сами они заявляют, что будут протестовать мирно.