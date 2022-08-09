Украинский государственный оператор магистральных трубопроводов "Укртранснафта" прекратил транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по южной ветке нефтепровода "Дружба". Причиной стала неоплата услуг со стороны России, — сообщила российская компания "Транснефть".
Российская компания заявляет, что не может оплатить транзит из-за санкций Евросоюза, а Украина предоставляет услуги транзита российского топлива на условиях стопроцентной предоплаты. "Укртранснафта" ситуацию на момент публикации новости не комментировала.
В июне Евросоюз согласовал шестой пакет санкции против России, предусматривающие отказ от российской нефти. Однако из них были исключены поставки по "Дружбе", из-за невозможности быстро заменить нефть на рынке Венгрии и Словакии. "Транснефть" сообщила, что оплату не удалось провести из-за седьмого пакета санкций, который был согласован в июле.
- Украина продолжает прокачку российских газа и нефти в Европу после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а Москва — оплачивать транзит. Действующий договор на транзит нефти заключён в декабре 2019 года и действует до января 2030 года, — отмечает "Экономическая правда".
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