Украинский государственный оператор магистральных трубопроводов "Укртранснафта" прекратил транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по южной ветке нефтепровода "Дружба". Причиной стала неоплата услуг со стороны России, — сообщила российская компания "Транснефть".

Российская компания заявляет, что не может оплатить транзит из-за санкций Евросоюза, а Украина предоставляет услуги транзита российского топлива на условиях стопроцентной предоплаты. "Укртранснафта" ситуацию на момент публикации новости не комментировала.

В июне Евросоюз согласовал шестой пакет санкции против России, предусматривающие отказ от российской нефти. Однако из них были исключены поставки по "Дружбе", из-за невозможности быстро заменить нефть на рынке Венгрии и Словакии. "Транснефть" сообщила, что оплату не удалось провести из-за седьмого пакета санкций, который был согласован в июле.