"Трансперенси Интернешнл – Россия" возобновит работу за пределами РФ

"Трансперенси Интернешнл – Россия" возобновит работу за пределами России. Генпрокуратура в марте признала "нежелательной организацией" международное движение Transparency International (TI) со штаб-квартирой в Берлине.

На новом сайте организации сказано, что решение Генпрокуратуры сделало работу российской организации небезопасной. Поэтому было решено ликвидировать юридическое лицо АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"", основанное в 1999 году.

"Опыт и знания в сфере противодействия коррупции, накопленные нами почти за четверть века, не могут просто так исчезнуть, поэтому мы приняли решение возобновить работу за пределами России в новом формате", – говорится в сообщении.

Коллектив организации, находящийся за пределами России, получил официальную аккредитацию как "российское отделение TI в изгнании". Материалы

"Мы продолжаем и продолжим нашу работу по гражданскому противодействию коррупции в России и отстаиванию принципов прозрачности, подотчетности, порядочности и честности" – сказано в публикации.