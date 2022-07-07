"Трансперенси": из РФ вывели более ₽41 млрд с помощью пластиковых бутылок

"Трансперенси Интернешнл — Россия" опубликовала расследование, из которого следует, что из России могли незаконно вывести более 40 миллиардов рублей с помощью машин для производства пластиковых изделий (ТПА).

По данным авторов расследования, сделки проводились в 2014-2016 годах, через банки из России и стран Балтии, связанные, в том числе с депутатами Госдумы и представителями силовых структур. Цены завышались в десятки и даже в сотни раз, а товар не пересекал границу.

Всего в сомнительных операциях с термопластавтоматами участвовали 130 российских и зарубежных компаний. Российские "покупатели" в основном — это фирмы-однодневки с массовыми учредителями и адресами в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде. Зарубежные фирмы, "продававшие" ТПА, были зарегистрированы в 18 странах, в том числе в Эстонии, Латвии, Великобритании, на Кипре и в офшорных зонах. Многие из них принадлежали гражданам России, Украины и Беларуси. Вскоре после совершения сделок большинство фирм прекращали существование.

Как выяснили эксперты "Трансперенси Интернешнл — Россия", российская компания оформляла документы на покупку заграницей и ввоз в Россию ТПА. Так как эти автоматы не производятся в России, то их можно импортировать без таможенных пошлин. В результате товар или вообще не пересекал границу, или стоимость была многократно завышена, а отсутствие пошлин позволяло "покупателям" не терять деньги за воображаемое приобретение.

"Трансперенси Интернешнл - Россия" обнаружил 28 российских банков, задействованных в схеме с автоматами, которые с 2014 по 2016 год провели более сотни подозрительных сделок.

Среди них "Банк Санкт-Петербург", среди совладельцев которого — сын бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.

Больше всего денег благодаря покупке беспошлинных автоматов покинуло Россию через "Транснациональный банк": 51 миллион долларов в марте — апреле 2015 года (больше трех миллиардов рублей). Автоматы до России так и не дошли. Об этом "Трансперенси Интернешнл - Россия" рассказали в латвийской таможне. Сразу после завершения сделки Центробанк России отозвал лицензию "Транснационального банка".

Среди акционеров банка были люди, связанные с силовыми ведомствами, а в его попечительский совет входили глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, бывший директор ФСО Евгений Муров.

Согласно расследованию "Трансперенси Интернешнл — Россия", более 30 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей) прошли в апреле — июле 2015-го через Промсвязьбанк , который принадлежит Росимуществу. За эти деньги три российские фирмы купили пять термопластавтоматов. В то же время цена на них находилась в пределах нескольких миллионов рублей, но не долларов. Продавцами были две эстонские компании (Ormistory Company и Kaupleader) и британская Alenyss.

Эстонская Kaupleader была зарегистрирована в феврале 2015 года, всего за несколько месяцев до сделки. Ее совладельцем оказался петербуржец Виталий Муренцов, которого "Новая газета" и "Настоящее время" связывали с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, близким к Владимиру Путину.

Банк "Универсальные финансы" ("Унифин") в 2015 году одобрил покупку пяти ТПА тремя российскими фирмами, которые были зарегистрированы всего за несколько месяцев до сделки. Пять автоматов обошлись покупателям более чем в четыре миллиона долларов, при этом их цена на рынке составляла до 40 тысяч евро, отмечают авторы расследования. Банк сейчас лишен лицензии.

"Унифин" принадлежал семье Натальи Бурыкиной, бывшего депутата Госдумы, которая возглавляла комитет по финансовому рынку. Другим совладельцем был член президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Мндоянц, а в попечительский совет банка входил Петр Жуков — сын первого зампредседателя Госдумы, депутата от "Единой России" Александра Жукова.

Большая часть сомнительных операций с ТПА после одобрения сделки банками прошла через Северо-Западное таможенное управление, а именно через таможенные посты Калининградской области.

В 2015 году, по данным Центробанка, за счет сомнительных операций в банковском секторе, связанных с импортом товаров и использованием льготных режимов, из России вывели 78 миллиардов рублей

В 2020 году объем сомнительных валютных операций с завышением цены товара снизился с 77 миллиардов до 150 миллионов рублей, сообщает ФТС. Это связано с развитием небанковских электронных платежей, которые позволяют отправлять средства с минимальной проверкой со стороны российских регуляторов, и криптовалютные схемы, которые ими пока вообще не контролируются.