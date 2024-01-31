Травма свидетеля. Семен Трескунов – о поколении статистов

За два этих года, пока идет война, я не раз наблюдал сетевые баталии молодежи о том, чья корова священней, чей подвиг горше, чья слеза солонее. Спор идет не только об условных "уехавших" и условных "оставшихся", хотя граница гражданского разлома недвусмысленно разделяет два этих лагеря. Аргументы повторяются: "нам пришлось оставить всё, а вы там на фестивали ходите"; "вы там на пляже, а у нас тут родственники больные" ; "почему я должен оставлять свою страну?"; "как можно жить при фашизме?" и т. д.

Подозрительная зеркальность аргументов, их эмоциональная самодостаточность натолкнула меня на мысль о том, что речь идет об одном и том же феномене, только формулировки разные.

Мы спорим о травме, с которой приходится иметь дело человеку, способному мыслить и чувствовать, вести с собой честный разговор. Человеку, который считает себя гражданином, любит свой дом, свою культуру и свой народ.

Что же это за травма? Травма войны? Нет, уважаемые, война травмировала не россиян, а украинцев. Травма диктатуры? Тоже нет. Травма русофобии? Не завидую тому, кого она беспокоит, но тоже нет. Я говорю о травме свидетеля. О травме человека, который все видит и все понимает, и это видение и понимание каждый день лишь подчеркивает его безвластие, неспособность остановить трагедию, которая разворачивается на наших глазах.

Каждый из нас в какой-то момент сделал этот роковой выбор — отсутствовать в своей жизни

Я, уехавший, ничем не отличаюсь от любого из своих оставшихся сверстников, если судить по тому, что наше поколение сделало, чтобы эта война закончилась или вообще не начиналась. Быть может, людей постарше это не так сильно тревожит или они принимают деятельное участие в происходящем и не ощущают лихорадку бессилия, но нам, чья гражданская инициация выпала на четвертый срок Путина, оставалось лишь несколько беспечных лет до падения в пропасть, и многие из нас, включая меня, науськанные трусостью советского прошлого и увлеченные своей частной жизнью, недооценили важность творящегося в стране.

Теперь, когда будущее вершится без нашего участия, когда кого-то из нас ловят по ночным клубам и отправляют на фронт, а кого-то ограничивают в элементарных правах, блокируя счета и отказывая в визах, самое время задуматься, почему все происходит так, а не иначе, и когда именно был совершен роковой выбор, определивший то, что происходит сегодня.

У каждого своя собственная история отсутствия. Но именно сам факт отсутствия в собственных жизнях и объединяет нас как поколение. Каждый из нас, следуя примеру родителей, подчиняясь уставу учебных заведений или IT-компаний или еще по какой причине сделал этот роковой выбор — отсутствовать в своей жизни, передать бразды правления ею кому-то еще. Результат этой ошибки перед нашими глазами. Теперь уже не спрячешься от осознания, что мы поколение статистов, которых можно бить, которым можно врать, которыми можно помыкать как кому вздумается, а все, что остается нам — молча терпеть унижения.

Мне думается, это что-то вроде родового проклятия. На нас висит неоплаченный долг за трусость предков и их поколенческую апатию. Ведь чем по сути мы отличаемся от людей, сделавших катастрофический выбор в 2000-м году? Представляете, сколько должников удалось наделать за это время? Представляете, сколь многие из них решили отсутствовать в собственных жизнях? Видите, к чему это привело?

Среди нас есть молодые родители. Что же унаследуют наши дети? Такую же апатию? Приспособленчество как смысл жизни? Гены статиста?

Ничего себе подарочек. Дарю тебе, сынок, безвластие над миром.

Вывод, который я предлагаю, не отменит того, что уже случилось, но сможет помочь нам, молодым людям, обнаружить системную ошибку в наборе наших ценностей, которая не позволяет нам сегодня самостоятельно строить будущее. И до тех пор, пока ошибка не будет обнаружена, она будет возвращаться к нам бумерангом.

Ошибка отсутствия в собственных жизнях ведет к травме свидетеля, которая, в свою очередь, это малодушное отсутствие в будущем и программирует. Только мы сами в ответе за свою жизнь, — с этим не поспоришь.

есть у нас право оправдывать собственное бездействие одним лишь страхом утратить застойную стабильность?

Поразительно, конечно, как легко человек способен соглашаться на полное безучастие в обмен на элементарные блага. Поразительно, как легко идея о том, что личное выживание превыше всего, стала новой нравственностью, нездорово смешавшись с ценностями казенного православия.

Разумеется, личное выживание важно. Но в 21 веке у человека больше возможностей выжить, даже если он, пожертвовав элементарным комфортом, сохранит порядочность и не будет руководствоваться одними лишь шкурными интересами.

Человек развивает цивилизацию. Цивилизация, в свою очередь, развивает человека, и есть у нас право оправдывать собственное бездействие одним лишь страхом утратить застойную стабильность?

Начатая Путиным война в Украине ускорила процесс распада того, что нежизнеспособно, и поставила перед нами новые вызовы: продолжать терпеть, оставаться всего лишь свидетелем, или сделать что-то, что будет разительно отличаться от опыта предыдущих поколений.

Но что сделать? С чего начать?

Я бы начал с волеизъявления. Оно закреплено за нами как базовое право, и близится исторический момент, когда этим правом можно будет воспользоваться.

Порочный круг из отсутствия, беззвучия в собственных жизнях, ведущих в травме свидетеля, можно разорвать. Его можно разорвать, проявив волю, дав собственному голосу осуществить выбор и заявить о нем, не опасаясь последствий.

Сартр в "Экзистенциализм — это гуманизм" писал: "Человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь".

Что это значит? Это значит, что без выборов, после которых для вас наступали персональные последствия, без поступков, которые чего-то вам стоили, без решений, которые вы предпочли бы не принимать в иных обстоятельствах, никто, даже вы сами, не сможет сказать, что вы за человек и из чего состоите. Представьте людей, которые принципиально уклоняются от такой ответственности. Что о них можно сказать? Ничего достойного, к сожалению.

И участь их незавидна.

Семен Трескунов – киноактер

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