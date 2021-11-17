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Тренеру лошадей из ОАЭ приостановили лицензию за связи с Кадыровым

Скакун Альдар из конюшни Рамзана Кадырова на скачках в Чехии (архивное фото)

Администрация по делам скачек Объединенных Арабских Эмиратов приостановила действие лицензии тренера скаковых лошадей Сатиша Симара. Причиной стало то, что в декабре прошлого года Симар был включен в списки санкционного управления Минфина США , как "видный участник сети связей главы Чечни Рамзана Кадырова".

Симар с 2016 года тренировал принадлежащую Кадырову лошадь по кличке North America. После приостановки действия лицензии он заявил, что лошадь больше не находится в скаковой конюшне в Дубае, где работает Симар, и вывезена из ОАЭ. Симар добавил, что эта информация передана юристам в США, и он надеется, что в скором времени его исключат из санкционных списков.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров внесён в санкционный список Минфина США как лидер организации "Кадыровцы", которая, по мнению американских властей, причастна к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы замешаны в убийстве Бориса Немцова, а также причастны к похищениям, пыткам, убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, говорится в документе, который размещен на сайте Минфина США.
  • Одновременно с Сатишем Симаром в список попали футбольный клуб "Ахмат", клуб смешанных единоборств "Ахмат", а также "Фонд имени Ахмата Кадырова". Среди чиновников, которые оказались в новом санкционном списке, зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, помощник главы Чечни Даниил Мартынов, бывший член Совета федерации от Чечни, экс-представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Также ограничения введены против гражданина Германии представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева.

В 2018 году "Трансперенси Интернешнл – Россия"(российскими властями организация признана иностранным агентом) провела расследование о скаковых лошадях Кадырова и получаемых им незадекларированных доходах с их побед.

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