Тренировки украинских пилотов в США могут завершиться до Нового года

Украинские военные пилоты, как ожидается, могут прибыть до начала октября на авиабазу Моррис национальной гвардии ВВС США в Тусоне, штат Аризона. В настоящее время они проходят тесты на знание английского языка, сообщает Associated Press.



В зависимости от результатов тестирования и с учетом прежнего лётного опыта на истребителях, украинские военнослужащие имеют возможность завершить тренировки в США через три месяца. С таким заявлением выступил генерал Майкл Лох, директор Национальной гвардии ВВС США.

Для соблюдения графика ускоренных тренировок Тусон, вероятно, изменит графики для других международных групп. Таким образом, как сообщает AP, станет возможным, чтобы украинские летчики были отправлены в Украину до наступления нового года.