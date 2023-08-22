В Пентагоне сочли возможным обучение в США пилотов F-16 для Украины

Министерство обороны США допустило возможность обучения украинских военных полетам на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов. Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сказал об этом во вторник, сообщила Русская служба "Голоса Америки" .

"Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части США, если в Европе будет достигнут объем загрузки, - заявил представитель Пентагона, уточнив, что у него пока что нет возможности назвать на каких именно базах могли бы проходить обучение украинские военнослужащие.

Передача Киеву истретителей F-16 является частью долгосрочного обязательства западных стран, генерал Райдер.

Ранее сообщалось, что Украина получит 42 истребителя F-16 после подготовки пилотов и инженеров. Об этом после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил президент Украины, посетивший на днях Нидерланды.

Во время этого визита, на совместной пресс-конеференции, Рютте уточнил, что также и Дания передаст F-16 Киеву, когда будут выполнены условия для поставки. Сроки - не назывались. Рютте также отметил, что у Нидерландов есть 42 F-16, но пока нет ясности, все ли они будут переданы Украине.