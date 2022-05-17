До трети гостиниц и гостевых домов в аннексированном Россией Крыму могут не открыться летом из-за резкого падения спроса на фоне войны. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали представители туриндустрии.

Глава местной туристической ассоциации рассказала изданию, что ожидаемая загрузка на лето составляет 30–40 процентов, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70–80 процентов. Продажи туров год от году упали, по разным оценкам, на 50–85 процентов.

Негативно на продажах могли сказаться опасения туристов от войны, уход с рынка крупнейшего сервиса бронирования отелей Booking.com и низкая транспортная доступность полуострова.

После начала войны с Украиной аэропорт Симферополя был закрыт. Поездов туда не хватает. Железные дороги могут перевезти из России в Крым до 2,5 миллиона пассажиров в год. Но аэропорт Симферополя до закрытия обслуживал до 7 миллионов человек в год, отмечает газета.