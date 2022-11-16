"Третья мировая откладывается". Соцсети о "ракетном кризисе"

На Бали завершился саммит "Большой двадцатки". Владимир Путин на него не поехал – вместо глав мировых держав он в очередной раз пообщался с обитателями своего уютного мира, в котором все идет по плану.

Кирилл Шулика

Пока G20 на Бали, у нас свой саммит, то есть оргкомитет "Победа" с участием Владимира Путина. Там решили присвоить звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю, а "Городом трудовой доблести" стали Горловка и Луганск.

Путин отметил, что эти почетные звания уже стали ценностной основой для объединения общественности, жителей этих городов, а проекты по популяризации ратных и трудовых подвигов - жизненным ориентиром для молодежи.

Все это подчеркивает, по словам Путина, общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства.

Леонид Невзлин

Вот все лидеры на Бали, а Путину некогда. Песков говорит, что тот решил не участвовать в саммите G20, поскольку обстоятельства требуют, чтобы он оставался в стране. Путин очень занят внутри своей черной вселенной. Ему и впрямь некогда. Ведь он уверен, что Херсон находится внутри РФ. И поэтому сегодня он подписал указ о "о согласовании в Херсонской и Запорожской областях вопросов публичной власти".

Путину некогда на Бали летать, ему надо власть свою в Херсоне упорядочить

Во всем мире Херсон - украинский, а Путину - некогда на Бали летать, ему надо власть свою в Херсоне упорядочить. Весь мир о слезами восхищения на глазах смотрит потрясающие кадры посещения Зеленским только что отвоеванного у оккупантов Херсона, а Путину - не показали.

Сегодняшний день Путина напоминает старый анекдот: "Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее. — Один??? Да их тут тысячи!"

Ну а пока Путин грезит и едет по встречке, Генассамблея ООН принимает резолюцию, согласно которой Украине назначаются репарации со стороны России. Все правильно.

Многие комментаторы предположили, что Путин не хотел подвергнуться на саммите жесткой критике со стороны остальных участников.

Станислав Белковский

Путин категорически не выносит психологически некомфортных ситуаций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Владимир Путин не поехал на саммит G20 из-за возможной критики со стороны лидеров других стран из-за военных действий на Украине. Немецкий канцлер также признался, что "сожалеет" в связи с отказом президента РФ приехать в Индонезию.

Г-н Шольц абсолютно прав. Главная причина отказа РФ-президента от участия (в любом формате) в индонезийском саммите G20 – психологическая. Не будучи по сути публичным политиком, оставаясь лишь бизнес-бюрократом на гигантской политической должности, г-н Путин категорически и катастрофически не выносит психологически некомфортных / болезненных ситуаций. От АПЛ "Курск" и до этих дней.

Именно по этому – а не по соображениям политическим или безопасности – он, прежде всего, и не участвует в саммите. А спецслужбы предлагают Боссу (единственно возможный) совет, которого он и ожидает: не ехать. Так они укрепляют своё влияние на Вождя.

Анатолий Несмиян

Образ брутального мачо, который старательно создавался годами, рассыпался. Вместо него теперь жалкий запуганный и трусливый человечек, нагадивший во всех углах и прячущийся от этой вони, заставляя остальных дышать ею.

Вместо президента РФ на саммит приехал глава МИД Сергей Лавров, но и его визит не обошелся без проблем.

Анна Монгайт

Представители стран участниц G20 отказались делать совместную фотографию, потому что не хотели стоять рядом с Сергеем Лавровым. Кажется, впервые традиционный снимок "отсрочили". Возможно, именно на этом фоне Лавров решил поработать в футболке с Баскией из дома. Можно представить, как Путин не хотел оказаться в роли парии, которым брезгуют и не хотят даже стоять рядом

После приезда Лаврова на Бали СМИ сообщили, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Эти сообщения он назвал фейком, а пресс-секретарь МИД Мария Захарова выложила видео, которое должно было доказать, что Сергей Лавров жив и здоров. Пользователи соцсетей, правда, обратили внимание на другое: многих позабавило, что глава МИД сидит за столом в футболке с именем американского контркультурного художника Жана-Мишеля Баския, на руке у него часы Apple Watch, а на столе – iPhone.

Андрей Захаров

Мария Захарова, опровергая, почему Лавров не в больнице, сняла прекрасное видео о том, почему Россия проиграла войну Западу, даже не начав ее (другой вопрос, зачем вообще с ним решили воевать).

Айфон и футболка с именем американского художника Жан-Мишеля Баския — бисексуала, умершего от передозировки героина в 27 лет.

Министр иностранных дел страны скреп и традиционных ценностей.

Алексей Венедиктов

Министр Лавров крут. Или он нам подмигивает?

Александр Рыклин

Ну, вы дураки, ей богу! Ясно же - человек сигнализирует, что сдается!!! Просит его как-нибудь выкрасть....

Никита Василенко

Ничего не имею против, но не могу не заметить - как они рьяно клеймят Запад и как продолжают пользоваться его благами. Это хороший знак, не пойдут они на обострение. Иначе придётся отказываться от привычного комфорта.

Глава МИД, впрочем, заявил, что "умные" часы у него другой марки – не Apple, а Huawei.

Майкл Наки

То есть с телефона информация уходит американцам, а с часов китайцам. ВОТ ОПРОВЕРГ, ТАК ОПРОВЕРГ!

Сергей Лавров уехал с мероприятия, не дожидаясь его окончания. Напоследок он раскритиковал видеовыступление Владимира Зеленского, заявив, что Украина тормозит переговорный процесс.

Андрей Зубов

Бесед с Лавровым "на полях" саммита все избегали

Посланец Путина ехал на встречу G20 с надеждой на переговоры о судьбе Украины за спиной Украины. Сама эта надежда - явное свидетельство того, что дела у агрессора идут очень плохо. "Мачо" сдулся под ударами украинских Хаймерсов и теперь ему надо хотя бы выжить. Но с переговорами ничего не получилось. Запад твердо следует принципу - ничего об Украине без Украины. Бесед с Лавровым "на полях" саммита все избегали. Только с Си удалось поговорить по душам, да и то не в радость. Председатель Си почти наверняка сообщил Лаврову в своей грубовато вежливой мужицко-китайской манере, что он не ожидал, что шеф Лаврова мог так переоценить свои силы. "Не зная броду, не суйся в воду" - сказал бы он русскую поговорку, если бы знал. И раздосадованный Лавров, не дожидаясь подписания итогового документа, улетел с Бали восвояси.

Ешкин Крот

Стоило ли лететь через половину планеты, чтобы запомниться только опровержением своего попадания в больницу, сидя в шортах и туфлях — большой вопрос.

В последний день саммита Россия выпустила по Украине более 100 ракет, в основном по объектам инфраструктуры – министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал обстрел энергосистемы страны "самым массированным с начала войны".

Тихон Дзядко

Глава МИД РФ Лавров жалуется на Бали, что "украинская сторона отказывается от переговоров", а через пару часов после этого Россия бьет ракетами по Киеву. Высокая дипломатия.

Андрей Нечаев

Ракетные обстрелы Киева. Месть за Херсон? Мерзко

Александр Невзоров

Как и предполагалось, в день саммита G20 россия мстит за свою немощь и унижение.

Этот обстрел заставил многих снова задаться вопросом, насколько правомерным было участие России в саммите G20.

Федор Крашенинников

Участия Лаврова в саммите на Бали выглядит совсем уже странно и неприлично, по итогам сегодняшнего дня. Что от него там хотели услышать? Зачем звали?

Андрей Мальгин

Путин решил, что лучшим фоном для выступления Лаврова на G20 будет массированный ракетный удар по Украине

Путин решил, что лучшим фоном для выступления Лаврова на G20 будет массированный ракетный удар по всем областным центрам Украины. Почти везде вырубился свет, отопление и связь. Вот прямо в эти минуты. Почему Лаврова, вместо того, чтобы давать ему слово, просто не выгнать с мероприятия?

Усаму бен Ладена вроде не приглашали к микрофону на саммитах?

Николай Митрохин

"Оккупанты выпустили сегодня по Украине около 100 ракет Х-101 и Х-555 - спикер Воздушных сил ВСУ"

- моё сочувствие украинцам им вряд ли чем поможет, но оно есть.

Ещё раз стало понятно, что приглашение Лаврова на саммит "двадцатки" было большой политической ошибкой.

Вечером того же дня стало известно, что две ракеты упали на территории Польши недалеко от украинской границы, убив двух фермеров в селе Пшеводув. Многие предположили, что речь идет о российских ракетах. Поскольку Польша – страна НАТО, за этим, по логике вещей, должен последовать ответный удар, решили комментаторы.

Александр Осовцов

10 дней назад я был в Польше. Моё сочувствие близким погибших, и всем полякам. Любое решение польской власти в создавшейся ситуации будет оправданным.

Лев Усыскин

А помните, я говорил, что следующим (и последним) шагом эскалации станет удар по стране НАТО, скорее всего по Польше? Вот, распишитесь. Правда, как бы невзначай, и погибли - гражданские, но -- лиха беда начало!

Екатерина Барабаш

Я извиняюсь - а Польша тоже хотела на россию напасть, но россия опередила?

Максим Дбар

Можно ли одной фразой начать третью мировую? Да, если это фраза "Да не ссы, это высокоточные ракеты!"

Сергей Кузнецов

Вот сейчас у людей моего поколения есть шанс наконец узнать, какова та "полная сила" НАТО, которой нас пугали в школе

(11 марта Байден обещал, что даже в случае случайного удара по Польше НАТО ответит в полную силу)

Александр Рыклин

Ничего себе... Пока я молол языком в пражском университете, рассказывая студентам про Ельцина, его вконец обезумевший наследничек фиганул по Польше... А может, самое время вернуться к разговору про "закрытое небо"?

Остап Кармоди

Это может многое изменить, влоть до активации Польшей 5-й статьи НАТО.

До этого вряд ли дойдёт, но закрытие НАТО неба над Украиной теперь становится вполне реальным вариантом.

Иван Преображенский

"Семь пулек как в Сараево"

Две ракеты - два погибших в Польше

Но НАТО "не даст себя втянуть"

Владимир Пастухов

Если российские ракеты обладают именно той точностью, о которой постоянно заявляет официально Россия, то случившееся является нападением на страну НАТО со всеми вытекающими последствиями. Если российские ракеты промахнулись, то все предшествующие заявления о том, что Россия использует “сверхточное” оружие для обстрелов гражданской инфраструктуры Украины не стоят выеденного яйца российских пропагандистов. В целом, похоже на осознанную провокацию, замаскированную под случайность, - проверка на слабо

Появилась и версия, что село Пшеводув якобы расположено на широте Киева и на долготе Львова, что могло привести к ошибке при наведении ракеты.

Однако многие комментаторы с самого начала были уверены, что попадание было случайным.

Наталья Геворкян

В связи с пересечением границы страны НАТО, то есть залетом двух российских ракет на на территорию Польши, вспоминается бессмертное от генерала Лебедя: это же надо, б..., по стране промазать!

Российские пропагандисты продемонстрировали стопроцентную готовность к разжиганию третьей мировой.

Сергей Марков

Надо помнить, что вторая мировая война началась из-за Польши. Из-за наглости и самоуверенности руководства Польши. И из-за безумной русофобии Польши. Они тогда сорвали формирование антигитлеровской коалиции из-за того, что из ненависти к России не дали войскам Красной Армии проходить через Польшу бить вермахт Гитлера. Поляки то надеялись вместе в вермахтом пройти парадом по Красной площади в Москве. То надеялись побить Германию. В общем польские руководители это безумцы и поджигатели войны. И сейчас они могут опять зажечь третью мировую войну.

Официальные лица на Западе все больше склоняются к версии, что в Польше могли упасть обломки украинской ракеты ПВО, запущенной для того, чтобы сбить российскую ракету. Инцидент все еще расследуется.

Ксения Собчак

Третья мировая пока откладывается.

Президент Польши только вот что сказал следующее:

"Есть большая вероятность, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины".

Давайте уже после праздников, пожалуйста

Владимир Пастухов

Если подтвердится, что это украинская ракета, это станет подарком Кремлю

Нет, церковь, похоже, развалил не Путин… Был такой старый анекдот про "нового русского", который купил в салоне "Бентли" без мотора и уехал. Когда ему позвонили с просьбой вернуться и забрать мотор, он ошарашено спросил: "Так на чем же я еду?". Сотрудник салона ему ответили: "На репутации". Россия сегодня имеет в мире репутацию как ИГИЛ - что хорошего может прилететь со стороны Москвы?! В целом, если подтвердится, что это украинская ракета, летевшая на перехват русской, это станет маленьким подарком Кремлю, из которого он постарается извлечь для себя большую пропагандистскую пользу.

Впрочем, ракеты, чьими бы они ни были, в любом случае оказались на территории Польши в результате действий России, напоминают блогеры.

Андрей Волна

Если это ракеты ПВО, то данный факт ничего не меняет. Они там оказались в результате войны и массированных обстрелов.

Михаил Ходорковский

По Польше попали, конечно, случайно - с НАТО пока воевать реально смелости не хватит.

Но целенаправленные удары по гражданским объектам Украины, с целью давления на их правительство, это чистый терроризм..

Сергей Шелин

Я не верил, что попадание ракеты на польскую территорию было умышленным. Они там сумасшедшие по-другому. А сейчас добавлю, что чьей бы эта ракета ни была, российской крылатой или украинской ракетой ПВО, гибель двух поляков - прямое следствие тотальных российских ударов по украинским объектам. Насчет того, на ком вина, мудрить не приходится.

Юрий Касьянов

Именно Россия обстреливает украинские города ракетами, которые надо сбивать

Даже если в Польшу залетела украинская ракета ПВО, то всё равно виновата Россия. Именно Россия ведет агрессивную, захватническую войну против Украины, обстреливает украинские города ракетами, которые надо сбивать.

А ракеты ПВО, как ни удивительно, в воздухе не растворяются, так же как и зенитные снаряды; - они неизбежно где-то падают, потому что закон земного притяжения даже справедливая оборонительная война не в силах отменить.

Вечный праздник общенационального телемарафона, далёкий от настоящей войны, от крови, пота, страданий, запаха гниющей плоти, фатальных ошибок и глубоких заблуждений, воспитывает армию рафинированных патриотов, у которых наши ракеты никуда не падают, а вражеские всегда сбиваются. Но так бывает не всегда.

Лидеры стран НАТО и "Большой семерки" обсудили события вторника на полях саммита в Бали и выпустили заявление, в котором осудили ракетные удары, нанесенные Россией по украинским городам и гражданской инфраструктуре, и подтвердили, что поддерживают Украину и украинский народ перед лицом российской агрессии.

В ракетном ударе по Польше Россию никто не обвиняет, отмечает Дмитрий Колезев:

Есть кремлевский нарратив "всегда во всем обвиняют Россию, идет информационная война, все лгут".

Ну вот как раз эпизод с ракетой показывает, что нет. Ракета оказалась не российской, Запад это признает и реагирует сдержанно (не будем забывать, что если бы не было войны, которую начала Россия, ракеты бы не летали — но все-таки между падением российской ракеты и украинской противоракеты есть существенная разница).

Нет фактов — нет обвинений. Лгут не все

А есть, например, эпизод в Буче, который подтвержден уже несколькими расследованиями и множеством свидетельских показаний. И армию России обвиняют в военных преступлениях в Буче не потому что "Россию все время обвиняют", а потому что эти преступления — совершены и этому есть доказательства. Вот и все.

То есть все просто: есть доказанные факты — есть обвинения. Нет фактов — нет обвинений. Лгут не все.

Информационную войну ведет Россия. Информацию войну ведет и Украина, с этим соглашусь (на них напали, это резонно). Но я не соглашусь с тем, что Запад ведет против России информационную войну, искажает факты, выдумывает их и т.п. Мы видим по таким ситуациям, что объективная истина никуда не исчезла, она по-прежнему ставится во главу угла ответственными политиками.

Журналисты нужны, чтобы помочь установить эту правду и рассказать о ней обществу. В том числе неудобную правду.

Падение ракет в Польше так или иначе потребует со стороны европейских стран наращивания обороны, пишут комментаторы.

Майкл Наки

У кремлёвских старцев немного отлегло: судя по разным сообщениям, в Польшу действительно могла прилететь ракета системы ПВО Украины. Это пока закрывает гипотетическую возможность прямого участия НАТО в развязанной Путиным войне.

Однако это никак не снимает проблему для европейских стран. В любом случае, произошедшее – прямое следствие и ответственность российской армии и её обстрелов. А это значит, что какие-то шаги будут предприняты.

Противодействие российским обстрелам, как и всей войне Путина, усилится

Будет ли это наращивание ПВО, поставка Украине самолётов или закрытие неба (маловероятно, но разговоры явно начнут вести) – непредсказуемо. Однако противодействие российским обстрелам, как и всей войне Путина — усилится.

Помимо прочего, все страны, находящиеся недалеко от России и входящие в НАТО, скорее всего, потребуют актуализации протоколов и разработки планов оперативной реакции.

Поэтому я, на месте кремлёвских старцев, особо бы не расслаблялся. Желания терроризировать Украину, совершая обстрел гражданской инфраструктуры, а как следствие, военные преступления – не работают на принуждение к капитуляции, а лишь убеждают Киев и его союзников – в необходимости военной победы над Россией.

Александр Баунов

Последствием взрывов на польской территории может стать расширение военной автономии Польши и других наиболее активных защитников Украины. Ведь теперь помощь Украине для них превращается в защиту себя, а сдерживать самозащиту союзника труднее, чем его помощь другим… Открывается дорога для поэтапного, по частям втягивания НАТО в военный конфликт с Россией…

Помощь Украине превращается в защиту себя

Сравнение с Белгородом, задуманное для других целей, невольно говорит и о том, как изменится статус Польши, а значит, и других западных соседей Украины в этой войне. "Белгород" — то есть населенные пункты Белгородской и других соседних с украинской границей областей — страдают как территория одной из сторон межгосударственного вооруженного конфликта. Теперь по формуле "их Белгород" у этого конфликта появляются новые участники и новые территории.