Трое депутатов Народного хурала Бурятии должны сдать загранпаспорта на хранение работодателю. Они обязаны сделать это по принятому в середине 2023 года закону. Они стали первыми, кто попал под ограничение, пишет Сибирь.Реалии.

Право на выезд из России ограничено председателю парламента Владимиру Павлову и двум его заместителям, Татьяне Мантатовой и Баиру Гармаеву. Все они представляют "Единую Россию".

Согласно принятым Госдумой поправкам, решение об ограничении принимал сам Павлов. Председатель законодательного органа может потребовать сдать паспорта депутатов, владеющих совершенно секретными сведениями или сведениями особой важности.

С чем связано решение — не сообщается. Из подсчётов Русской службы Би-би-си и “Медиазоны” следует, что Бурятия — в числе регионов, лидирующих по количеству убитых военных, участвовавших в российском вторжении в Украину.

По числу погибших в пересчёте на 10 тысяч взрослых мужчин регион занимает второе место в стране после Тывы (36,7 и 48,6 смертей соответственно). Для жителей этих регионов шанс погибнуть на войне в 30-40 раз выше, чем для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает Би-би-си.