Три иранские футболистки отказались от убежища в Австралии

Три футболистки женской сборной Ирана, которые оставались в Австралии после Кубка Азии и получили там убежище, решили вернуться на родину.

"Ночью три участницы женской сборной Ирана по футболу приняли решение присоединиться к остальной части команды на пути обратно в Иран", — говорится в заявлении министра внутренних дел Австралии Тони Берка.

По словам министра, после того как спортсменки сообщили австралийским властям о своём решении, им неоднократно предлагали обсудить возможные варианты.

Иранское государственное агентство Tasnim опубликовало фотографии футболисток и назвало их имена — Мона Хамуди, Захра Сарбали и Захра Мошкекар. Агентство сообщило, что спортсменки, отвергнув "соблазнительное и политизированное предложение Австралии", возвращаются в "тёплые объятия своих семей и родины".

По данным Tasnim, спортсменки направились в Куала-Лумпур, чтобы присоединиться к остальной части команды, возвращающейся домой из Австралии.

В Австралии проходил Кубок Азии по футболу среди женщин. Во время турнира иранские футболистки не стали петь национальный гимн и стояли молча во время его исполнения. В Иране такое поведение сочли протестом против властей страны и назвали спортсменок "предательницами".

Австралия заявила о готовности предоставить футболисткам убежище, и семь участниц сборной воспользовались этим предложением. Позже одна из спортсменок передумала и связалась с иранским посольством, раскрыв безопасное место остальных членов команды. После этого власти Австралии срочно перевезли футболисток в другое место.