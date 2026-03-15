Три иранские футболистки отказались от убежища в Австралии

Участницы женской сборной Ирана по футболу на Кубке Азии, Австралия, март 2026 года
Участницы женской сборной Ирана по футболу на Кубке Азии, Австралия, март 2026 года

Три футболистки женской сборной Ирана, которые оставались в Австралии после Кубка Азии и получили там убежище, решили вернуться на родину.

"Ночью три участницы женской сборной Ирана по футболу приняли решение присоединиться к остальной части команды на пути обратно в Иран", — говорится в заявлении министра внутренних дел Австралии Тони Берка.

По словам министра, после того как спортсменки сообщили австралийским властям о своём решении, им неоднократно предлагали обсудить возможные варианты.

Иранское государственное агентство Tasnim опубликовало фотографии футболисток и назвало их имена — Мона Хамуди, Захра Сарбали и Захра Мошкекар. Агентство сообщило, что спортсменки, отвергнув "соблазнительное и политизированное предложение Австралии", возвращаются в "тёплые объятия своих семей и родины".

По данным Tasnim, спортсменки направились в Куала-Лумпур, чтобы присоединиться к остальной части команды, возвращающейся домой из Австралии.

В Австралии проходил Кубок Азии по футболу среди женщин. Во время турнира иранские футболистки не стали петь национальный гимн и стояли молча во время его исполнения. В Иране такое поведение сочли протестом против властей страны и назвали спортсменок "предательницами".

Австралия заявила о готовности предоставить футболисткам убежище, и семь участниц сборной воспользовались этим предложением. Позже одна из спортсменок передумала и связалась с иранским посольством, раскрыв безопасное место остальных членов команды. После этого власти Австралии срочно перевезли футболисток в другое место.

