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Трибунал Паралимпийского комитета отменил приостановку членства России

Паралимпийские игры в Сочи, 16 марта 2014 года

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил решение о приостановке членства Паралимпийских комитетов (НПК) России и Беларуси. Отмечается, что решение было принято "по техническим причинам". При этом недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям остается в силе.

Решение о приостановке членства было принято 16 ноября 2022 года на основании неспособности российской и белорусской НПК выполнять свои членские обязательства в соответствии с конституцией Паралимпийского комитета. Впоследствии это решение было обжаловано.

Президент МПК Эндрю Парсонс выразил несогласие с решением апелляционного трибунала.

"Безусловно, мы уважаем решение нашего Независимого апелляционного трибунала, но не согласны с ним. Мы, следуя указаниям апелляционного трибунала, обязались вернуться к этим вопросам позже на Генеральной Ассамблее нынешнего года. Мы предоставим дополнительную информацию, которая у нас появилась с тех пор", – заявил Парсонс.

  • После начала войны Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям по всему миру не допускать до участия в состязаниях российских и белорусских атлетов. Целью рекомендации в МОК назвали "защиту целостности глобальных спортивных соревнований" в период российского вторжения в Украину.

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