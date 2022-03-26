Тридцать дней войны. Юрий Федоров – о завете Маркса

За месяц, прошедший после вторжения российской армии в Украину, "туман войны" начал постепенно рассеиваться. Первое, и самое главное – Украина выдержала удар путинской военной машины. Несостоятельными оказались и кремлёвские генералы, и большинство западных аналитиков, предсказывавших, что российская армия в считаные дни стальным катком пройдет по Украине, выйдет на польскую границу и там то ли остановится, то ли нет. За четыре недели боев российские войска не смогли взять ни Киев, ни Харьков, ни Одессу, вообще ни одного областного центра, кроме Херсона, завязли в тяжелейшем сражении за Мариуполь, не смогли окружить группировку ВСУ на востоке страны, в Донбассе. Несмотря на превосходство в авиации и средствах ПВО, русские не контролируют воздушное пространство Украины. Из примерно 120 российских батальонных тактических групп (всего у России в августе прошлого года их имелось 168), сосредоточенных к 24 февраля вдоль украинских границ, около трети полностью или частично выведены из строя. Остальные во многом утратили наступательный потенциал. Но и Вооруженные силы Украины не могут перейти в контрнаступление: для этого, прежде всего, им не хватает тяжелых вооружений – танков, артиллерии крупных калибров и фронтовой авиации.

В итоге обозначился переход к позиционной войне. Вместо крупных операций стратегического масштаба бои сухопутных войск перерастают в тактические столкновения из-за тех или иных перекрёстков, небольших населённых пунктов, выравнивания позиций, в артиллерийские налеты на скопления войск противника и действия сил специальных операций. Одновременно Москва систематически разрушает украинские города артиллерией, авиацией и ракетами. Цель очевидна – массовый террор против мирного населения рано или поздно должен заставить президента Владимира Зеленского пойти на кремлёвские условия прекращения огня и перемирия. Ничего нового в этом, по сути дела, нет. Именно так действовала советская армия в Афганистане и российская в двух чеченских войнах, и, заметим, все эти войны проиграла. Наконец, из Кремля всё более отрыто угрожают и Украине, и Западу ядерным оружием.

Высшее российское командование нарушило несколько аксиоматических положений военной стратегии. Возможно, о них просто не знали

Предсказывать дальнейший ход боевых действий крайне трудно, если вообще возможно. И всё же можно предположить, что Москва готовит серию наступательных операций на востоке с тем, чтобы взять в клещи группировку ВСУ в Донбассе. Скорее всего, добиться успеха российские войска не смогут. В ходе войны в Украине выявились их системные пороки и слабости. Их исправление, если оно вообще возможно, потребует массовых кадровых перемен в офицерском корпусе, и особенно генералитете. Высшее российское командование нарушило несколько аксиоматических положений военной стратегии. Возможно, о них просто не знали. Были допущены принципиальные просчёты в оценке боеспособности украинских войск и общественных настроений в этой стране. Не подготовлены вторые и последующие эшелоны и резервы войск и, что особенно важно, мобилизационные резервы для армии военного времени. Вместо того чтобы сосредоточить силы на направлении главного удара, которым был определен Киев, вторгнувшиеся войска рассредоточились по четырем направлениям – Киев, Харьков, донбасский и южный театры военных действий. Не была обеспечена надёжная фронтовая разведка, тогда как украинские штабисты получают на свои планшеты данные в режиме реального времени, в том числе с американских спутников и самолетов-разведчиков.

Некомпетентность командования усугубляется логистическими трудностями: российская армия в условиях весенней распутицы может передвигаться только по дорогам с твёрдым покрытием. Это делает её уязвимой и нейтрализуют сохраняющееся превосходство в вооружениях и военной технике. Низкие мотивация, дисциплина и боевая подготовка российских военнослужащих особенно заметны по сравнению с высоким боевым духом украинской армии, защищающей свою страну. Наконец, и это самое главное, доступные резервы личного состава подходят к концу.

Для войны с Украиной было выделено около 200 тысяч человек, то есть примерно две трети личного состава сухопутных войск и ВДВ, которые, собственно, и воюют "на земле". Существенно увеличить количество войск в Украине можно, только до предела оголив другие стратегические направления. Но Москва должна поддерживать хотя бы минимальный уровень боеспособных сил на западе, где усиливается противостояние с НАТО, и на юге, поскольку с наступлением весны активизируется противоборство враждующих группировок в Афганистане, которое может перекинуться в Таджикистан. Конечно, Владимир Путин может объявить частичную мобилизацию и призвать в войска несколько десятков тысяч резервистов. Но, во-первых, это будет признанием того, что "специальная операция" провалилась и началась тяжелая война. Во-вторых, для того чтобы превратить массу призывников в боеспособных солдат, наработать навыки обращения со сложным вооружением и так далее, потребуется как минимум месяц, а то и два. Между тем времени у Путина становится всё меньше.

На состоявшемся 24 марта внеочередном саммите НАТО приняты решения о развёртывании четырех новых боевых групп – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В целом же для военных действий в случае нападения России на одно из государств – членов Альянса в повышенной боевой готовности находятся около 40 тысяч военнослужащих. Были также окончательно зафиксированы стратегические установки блока. Во-первых, задача НАТО – не допустить военного поражения Украины и одновременно избежать прямого столкновения с Россией, чреватого ядерной войной. С этой целью западные страны будут добиваться компромиссного урегулирования украинско-российских отношений, понимая, что любой компромисс с Москвой имеет временный характер. Во-вторых, при помощи санкций Североатлантический альянс попытается вернуть Россию на уровень конца 1980-х – начала 1990-х годов, изолировать её от культурной, научной, социальной среды современной цивилизации, а также максимально затормозить технологическое развитие, особенно в военной области. В западной деловой и политической среде ходят упорные разговоры о подготовке своего рода "плана Маршалла" для Украины. Думаю, не ошибусь, предположив, что западные лидеры приняли окончательное решение о том, что в какие-либо отношения сотрудничества с режимом Путина вступать уже невозможно.

Видимо, определилась позиция руководства Китая, которое оказалось в весьма деликатной ситуации. За три недели до агрессии Путин и Си Цзиньпин с невероятной помпой объявили о дружбе между Москвой и Пекином, "не имеющей границ", а также о том, что в сотрудничестве "нет запретных зон". Сегодня же получается, что лучший друг Китая – военный преступник, угрожающий уничтожить человечество ядерным оружием. Развязанная Россией война никак не соответствует интересам Китая: она, например, угрожает подорвать китайский экспорт в страны Европейского союза. Поэтому представитель китайского посольства в Вашингтоне хотя и не готов признать русских военными преступниками, но верит в то, что "США и Китай могут сотрудничать друг с другом по украинской проблеме". В целом китайские товарищи пытаются выторговать у США максимальные уступки по экономическим и стратегическим вопросам в обмен на давление на Москву, но снабжать своих российских друзей оружием и военной техникой отказываются.

По Москве ходят упорные слухи о заговорах против Путина. С одной стороны, это, возможно, wishful thinking. Но с другой – дыма без огня не бывает. В российской бюрократической и военно-полицейской верхушке не могут не отдавать себе отчёта в том, что продолжением войны на самом деле нужно узкому кругу лиц. Путину необходимо спасти лицо, продемонстрировав "глубинному народу" хотя бы имитацию победы; Сергею Шойгу и нескольким генералам – спасти погоны, а может быть и свободу, поскольку именно они отвечают за неудачи на фронте. В аналогичной ситуации находятся Сергей Лавров и несколько его заместителей, убедивших Путина в том, что Запад в очередной раз смирится с русской агрессией. И теперь им всем не остаётся делать ничего другого, кроме как пугать мир воинственными речами. Всем же остальным война не нужна. Вот они и задумываются, что же делать…

В 1867 году Карл Маркс писал: "Для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое московитами азиатское варварство обрушится, как лавина, на её голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии двадцатью миллионами героев". Будь жив бородатый основоположник марксизма сегодня, он мог написать то же самое, заменив Польшу на Украину.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции