Трое нацболов в Москве арестованы за расклейку агитации

Суд в Москве в пятницу арестовал троих активистов незарегистрированной партии "Другая Россия. Очертания будущего", задержанных во время расклейки агитации. Их обвинили в мелком хулиганстве — агрессивном поведении и громкой нецензурной брани.

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Сергей Демидов получил 15 суток ареста, Михаил Боровских — 14 суток, Андрей Акишьшин — 13 суток, — передаёт "ОВД-инфо". Активисты свою вину отрицают. Полиция задержала их 7 июля и отказалась отпускать под обязательство о явке, они провели в отделении больше 48 часов.

Адвоката задержанных не пускали в отделение полиции, перед ним закрыли дверь на замок, сообщал "ОВД-инфо". Полицейские ссылались на отсутствие у них документов, которые адвокат держал в руках, пытаясь попасть в здание.

23 июня в Москве была арестована на 15 суток глава московского отделения "Другой России" Ольга Шалина. Она была задержана за день до этого одновременно с участницей Pussy Riot Марией Алёхиной, которую так же арестовали. Летом полиция в Москве регулярно арестовывает участников Pussy Riot и политических активистов на сроки до 15 суток, обвиняя в сопротивлении полиции или хулиганстве.