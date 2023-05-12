Трое наёмников ЧВК "Вагнер" ограбили бизнесмена, угрожая убийством

Трех наёмников ЧВК "Вагнер", вернувшихся с войны против Украины, арестовали в Волгограде по подозрению в разбое и вымогательстве. Их считают причастными к нападению на местного предпринимателя, от которого они под угрозой убийством потребовали переписать на них магазин и машину.

По данным сайта V1.ru, речь идёт о 28-летнем Иване Жаркове, 34-летнем Александре Сагаре и 40-летнем Денисе Русскове. Со ссылкой на пострадавшего бизнесмена, который был госпитализирован, сообщается, что 2 мая трое бывших наёмников вломились в его дом и, угрожая ножом, потребовали переписать на них магазин строительных материалов. После отказа нападавшие избили бизнесмена и заставили составить договор купли-продажи на автомобиль и вынесли из дома ценные вещи и деньги на сумму в 155 тысяч рублей.

В тот же день их задержали и отправили в СИЗО на время расследования. Факт ареста подтвердила журналистам бывшая жена Русскова. Она сказала, что он вернулся с войны в Украине месяц назад, а в ЧВК "Вагнер" завербовался из колонии.

На сайте Волгоградского областного суда опубликован приговор по делу Русскова – в 2007 году его приговорили к 19 годам и 11 месяцам колонии за разбой, убийство и покушение на убийство.

Ивана Жаркова в 2014 году приговорили к двум годам колонии за хранение боеприпасов и употребление наркотиков. В том же году суд рассмотрел дело Жаркова о повреждении чужого имущества и насилие в отношении сотрудника УФСИН. По данным V1.ru, Жаркова отправили в колонию строгого режима на 13 лет.

34-летний Александр Сагарь был судим в 2016 году за убийство знакомого, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

По словам бывшей жены Русскова, её бывший муж, Сагарь и Жарков находились в одной колонии (где именно, неизвестно). Там они завербовались на войну в Украину, а уже через полгода вернулись в Волгоградскую область.