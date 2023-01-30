Они возвращаются. Заключенные из "ЧВК Вагнера" выходят на волю

Указы Владимира Путина о помиловании заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, засекречены. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С весны 2022 года стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор не сообщалось.

После службы в "ЧВК Вагнера" и участия в боевых действиях на территории Украины уже помилованы десятки человек, многие из которых вновь собираются отправиться на войну. Другие, среди которых есть убийцы, насильники и грабители, вернутся в общество. А среди российских заключенных распространяются слухи о том, что за взятку можно освободиться из колонии, симулируя участие в боевых действиях в Украине.

Отработали, как надо

"180 дней вы отработали так, как надо. Все проявили мужество, героизм. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой отечественной войны. Я многих из вас помню, когда забирал. Многие сомневались, ехать или не ехать. Вот, стоит довольный, целый и невредимый", – на видео бизнесмен Евгений Пригожин на аэродроме по-отечески беседует с группой бывших заключенных.

Их полгода назад забрали из колоний и отправили на войну. Принадлежащее Пригожину "Федеральное агентство новостей" освещало освобождение четырех групп "завершивших контракт". Ещё неизвестное количество заключенных, судя по разрозненным сообщениям, были освобождены, потеряв на фронте руку или ногу. Возможно, повезло не всем искалеченным. Правозащитник Иван Асташин, участник инициативы "Зона солидарности", говорит, что получал сведения, что в тюремную больницу в Мордовию – по сути, обратно за решетку – отправляли некоторых раненных.

На видео с Пригожиным – пара десятков человек. Из лагерей на войну отправляют сотнями

Видеозаписи Пригожина с освобожденными арестантами-наемниками стали появляться после того, как вербовщики "ЧВК Вагнера" в декабре в очередной раз поехали в исправительные колонии. По ряду сообщений, заключенные спрашивали их, какой процент бойцов выжил из прошлого набора? Внятного ответа на этот вопрос они не получали, и в декабре в "Вагнер" записалось гораздо меньше арестантов, чем в прошлые месяцы.

Асташин рассказал Радио Свобода, что по данным его источника в исправительной колонии в Белгородской области, можно предполагать, что выживает примерно один из десяти.

– На видео с Пригожиным – пара десятков человек. Из лагерей на войну отправляют сотнями, – правозащитник отмечает, что такой оценке можно доверять.

– Некоторых людей с видео уже опознали как тех, кто в лагерях не просто работал на администрацию, а участвовал в избиениях и пытках других заключенных. Это люди без как-либо моральных ориентиров – прессовщики, разработчики. Не исключено, что их могли использовать в "ЧВК Вагнера" в качестве заградотрядов, – Иван Асташин высказывает предположение, почему именно у этих людей было больше шансов выжить в бою.

Издания "Агентство" и "Важные истории" идентифицировали нескольких освободившихся с помощью "ЧВК Вагнера" заключенных. Они оказались за решеткой за убийства, грабежи и торговлю наркотиками.

Не на передовую

– У нас вояки-добровольцы-наемники уехали осенью, поэтому никто пока не освободился. Разве что узнаем, что кто-то вернулся в цинковом гробу, – рассказывает Радио Свобода администратор телеграм-канала "Житель МЛС".

Он – осужденный, ведет анонимный телеграм-канал, находясь в исправительной колонии. Из его колонии заключенные ушли на фронт менее полугода назад, поэтому не отслужили пока ещё свой срок, после которых Пригожин обещает освобождение.

Среди заключенных распространяются слухи о том, что можно дать взятку и уехать из колонии якобы с "ЧВК Вагнера", но не на фронт

Судя по публикациям "Жителя МЛС", в сложившейся ситуации руководство колонии в основном заинтересовано в том, чтобы на фронт не забрали слишком много заключенных. Потому что из ФСИН спустили план по пошиву одежды для военных. Заключенных из Кыргызстана в России, возможно, станет меньше: по данным "Жителя МЛС", власти этой постсоветской республики сейчас готовят перевод своих граждан в тюрьмы в Кыргызстане. Чтобы исключить риск того, что их завербуют, что они попадут в плен или погибнут в Украине.

Корреспондент Радио Свобода отправил электронное письмо в Службу исполнения наказаний Кыргызстана: на момент публикации материала комментарий от неё получен не был.

Также среди заключенных распространяются слухи о том, что можно дать взятку и уехать из колонии якобы с "ЧВК Вагнера", но не на фронт. Главное, не привлекать к себе внимание первые полгода. Об этом рассказали двое собеседников Радио Свобода. Один уточнил, что обсуждаемые суммы за освобождение – от миллиона рублей, но с заключенных-бизнесменов потребуют значительно больше.

Телеграм-канал "Кепка Пригожина", выступающий в качестве пресс-службы так называемого "повара Путина", дважды публиковал опровержения такого рода слухов. Когда выяснилось, что якобы на передовой за полгода боев выжил заключенный неспортивной комплекции, и ещё один заключенный – значительно старше 60 лет.

Снова в бой

Весь процесс вербовки заключенных был незаконным от начала до конца: бизнесмен Пригожин не имел права заходить на территории колоний, а тем более увозить оттуда отбывающих наказание людей.

Пригожин неоднократно подчеркивал существование внесудебных убийств: тех заключенных, кто посмел ослушаться приказа командиров "Вагнера". Хотя сама ЧВК, всерьез конкурирующая на фронте с российской армией, существует вопреки действующему законодательству России.

Публичное убийство заключенного Евгения Нужина не получило никакой правовой оценки со стороны МВД, ФСБ или Следственного комитета. Зато о "казнях кувалдой" в соцсетях шутит Андрей Турчак, секретарь Генсовета "Единой России". Сергей Миронов, лидер парламентской партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" сфотографировался с подаренной ему кувалдой с эмблемой "Вагнера".

Сколько заключенных освобождается, пройдя войну, сколько уйдет обратно воевать?

Само привлечение отбывающих наказание людей на фронт не является новой технологией, в ограниченном масштабе это практикуют и Вооруженные силы Украины. В Госдуму вносились законопроекты, предлагающие легализовать такую практику в России, но пока они не стали законами. Зато спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу после просьбы Пригожина обещал законодательно проработать запрет на упоминания преступлений, совершенных бывшими заключенными, прошедшими войну.

– Сколько заключенных освобождается, пройдя войну, сколько уйдет обратно воевать? Сколько из них сидевших за насильственные преступления? Всё это неизвестно, поэтому не то, чтобы всерьез обсуждается среди полицейских. Полицейские перегружены огромным количеством насущных задач, поэтому проблемами занимаются тогда, когда они проявляются, – рассказывает собеседник Радио Свобода, связанный с МВД.

Социолог Асмик Новикова из "Общественного вердикта" исследовала адаптацию к мирной жизни участников чеченских войн. Она считает, что о том, как будет происходить возвращение в общество бойцов "Вагнера", пока рано говорить.

– У всех всё сложится по-разному. Есть риск алармистских обобщений, и это не совсем верно. По крайней мере, сейчас. Точно не ясно, сколько заключенных участвует в боевых действиях. Мы также не очень понимаем, как устроен процесс возвращения. По большому счету, неизвестен уровень смертности. Мы можем предполагать, что он очень высокий, но не можем утверждать. Боевой опыт – это очень яркое событие в жизни человека. Часто таким людям гораздо проще вернуться в место боевых действий – не важно, куда – чем выстроить рутинную мирную жизнь. Скорее всего, большая часть этих бойцов будет задействована в вооруженных конфликтах. Им так будет проще.

Изучая опыт реинтеграции ветеранов чеченского конфликта, мне сложно сказать, что у многих получилось успешно вернуться в мирную жизнь

Что касается "возвращения в общество" в тех случаях, когда человек отказывается от военного сценария своей социальной карьеры, то очень многое зависит от семей. Семья – важная часть реинтеграции после боевых действий. Если семья поддерживает и, главное, понимает свою роль в реабилитации, то вариант успешной реинтеграции возможен. Изучая опыт реинтеграции ветеранов чеченского конфликта, мне сложно сказать, что у многих получилось успешно вернуться в мирную жизнь. Среди ветеранов чеченских войн суицидов было много, девиаций – много. Часто страдали сами ветераны или члены их семей. Но последствия для общества в целом непросто оценить, – рассказывает Новикова.

Издание "Холод" опубликовало подробное интервью с заключенным, потерявшим на войне ногу. Он был осужден на 23 года за жестокое убийство: несколько часов избивал случайного знакомого, затем убил, разбив ему голову гантелей. Отсидел 10 лет, оставалось ещё 13. Новоиспеченный боец связывает свое будущее с "Вагнером": планирует в ЧВК выполнять работу, доступную человеку без ноги. Об убийстве, за которое получил срок, судя по интервью, не особо и сожалеет. Родственники погибшего также прокомментировали ситуацию: они в шоке, что этот преступник освобожден и теперь считается героем СВО.

Ещё один идентифицированный бывший заключенный, осужденный за наркоторговлю, также заявил журналистам о своем желании вернуться на фронт.