Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Трое офицеров ФСБ арестованы по делу о взятках на 5 млрд рублей

Следственный комитет России начал расследование дела о взятках на общую сумму пять миллиардов рублей в отношении трёх офицеров ФСБ Алексея Царёва, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все трое обвиняемых служили в управлении "М" Федеральной службы безопасности России, сотрудники которого занимаются борьбой с коррупцией в силовых структурах.

По данным ТАСС, Александр Ушаков арестован, ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения.

Сергей Манышкин и Алексей Царёв находятся под домашним арестом. Они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников.

Форум

Новые удары по российским регионам
Embed
Новые удары по российским регионам

No media source currently available

0:00 0:23:51 0:00

Новые удары по российским регионам

и ракетный обстрел Украины

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG