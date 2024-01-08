Трое офицеров ФСБ арестованы по делу о взятках на 5 млрд рублей

Следственный комитет России начал расследование дела о взятках на общую сумму пять миллиардов рублей в отношении трёх офицеров ФСБ Алексея Царёва, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все трое обвиняемых служили в управлении "М" Федеральной службы безопасности России, сотрудники которого занимаются борьбой с коррупцией в силовых структурах.

По данным ТАСС, Александр Ушаков арестован, ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения.

Сергей Манышкин и Алексей Царёв находятся под домашним арестом. Они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников.