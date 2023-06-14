Троих осуждённых по делу Голунова выпустят из колоний

Троих бывших полицейских, осуждённых по делу журналиста Ивана Голунова, выпустят из колоний - суд разрешил заменить им лишение свободы на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН. Сообщение "Базы" об этом подтвердил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Суд Кировской области разрешил освободить из колонии Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, которые получили по 7,5 лет, а также Дениса Коновалова — он должен был отбывать срок в 4,5 года. Голунов в суде поддержал замену наказания для Коновалова и не возражал по поводу принудительных работ для Уметбаева и Сергалиева.

Журналист, однако, выступил против замены наказания для ещё одного бывшего полицейского Романа Феофанова, который был осуждён к 7,5 годам лишения свободы. Суд в результате отказал Феофанову. Пятый осуждённый по этому делу, бывший замначальника наркоконтроля по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, пока не имеет права на замену наказания, он был осуждён на 11,5 лет.

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в попытке сбыта наркотиков. В защиту Голунова началась мощная общественная кампания, и спустя несколько дней его отпустили. Вскоре против пятерых сотрудников МВД возбудили уголовные дела по обвинению в том, что они подбросили наркотики Голунову. При этом сам журналист утверждал, что полицейские были лишь исполнителями, однако следствие посчитало, что они действовали сами по себе.

В декабре 2022 года суд также бязал выплатить Голунову 1,5 млн рублей по иску к МВД. "База" пишет, что денег журналист пока не получил.