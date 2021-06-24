Троих жителей Перми задержали из-за записи видеообращения к Путину

Членов инициативной группы против застройки пермского стадиона "Молот" Елену Германову, Наталью Медведеву и Александра Зинина задержали из-за записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило местное издание 59.ru.

Активистов задержали вечером 23 июня после записи видеообращения для прямой линии с Путиным, в котором они попросили главу государства вмешаться в ситуацию вокруг стадиона "Молот" и остановить застройку территории. В записи обращения приняли участие около 20 человек – они стояли с растяжкой "Сохраним стадион "Молот".

Когда люди стали расходиться, выезд машине Германовой преградили сотрудники ДПС. Ей, Медведевой и Зинину сказали проехать в отделение. Там на них составили протоколы об организации и участии в несанкционированном митинге. Германовой выдали протокол по статье о нарушении порядка организации или проведения митинга. Как говорится в документе, она игнорировала предупреждения полицейских о прекращении несогласованной акции.

Представитель инициативной группы жителей Елена Германова заявила, что все люди были в медицинских масках, а запись видеообращения президенту не является нарушением закона.

Задержанным активистам грозят либо штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо административный арест на срок до 10 суток.

Жители Перми выступили против застройки стадиона "Молот". В ближайшие пять лет, как обещает застройщик, на этой территории должны появиться 1200 новых квартир, многоуровневая парковка и бассейн с чашей длиной 50 метров, бульвар, две улицы и сквер. Общая стоимость строительства бассейна и жилья составляет около 5 миллиардов рублей.