Трамп призвал Пекин расследовать деятельность Байденов в Китае

Президент США Дональд Трамп в четверг публично призвал власти Китая провести расследование деятельности в этой стране Хантера Байдена и его отца бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена.

"Китай должен расследовать Байденов, - заявил Дональд Трамп во время разговора с репортерами в Белом доме. - То, что произошло в Китае ничуть не лучше, чем то, что произошло с Украиной". При этом президент отметил, что он не обращался с личной просьбой к китайскому руководству о проведении расследования.

Речь идет об официальном визите вице-президента Джо Байдена в Китай в 2013 году, во время которого его сопровождал Хантер Байден. Как выяснилось позже, в то время Хантер Байден создавал китайский инвестиционный фонд с участием китайских инвесторов. Через десять дней после этой поездки власти Шанхая выдали лицензию на открытие фонда. Младший Баден сообщил, что в ходе поездки он встречался с китайским банкиром Джонатаном Ли, сотрудничавшим с ним в создании фонда. Дональд Трамп утверждает, что в результате Байдену удалось получить полтора миллиарда долларов инвестиций из Китая для своего нового фонда. Представитель Хантера Байдена заявил, что Байден не был владельцем компании в момент поездки, он стал ее совладельцем после ухода его отца с поста вице-президента и его активы в этом фонде составляют лишь несколько сотен тысяч долларов, что означает, что общие активы фонда были во много раз меньше, чем полтора миллиарда долларов, о которых говорит президент Трамп.

Призыв Дональда Трампа к Китаю расследовать деятельность Байдена последовал за его просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому расследовать деятельность Хантера Байдена на Украине, где он в течение почти пяти лет был членом совета директоров компании "Бурисма Холдинг", получая за свою работу, по данным американской прессы 50 тысяч долларов в месяц. Украинская прокуратура вела следствие по делу "Бурисмы", которое было закрыто после увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Шокин был отстранен от должности после соответствующих призывов вице-президента Байдена и других западных лидеров, считавших его причастным к коррупции.

Никаких данных о потенциально незаконных действиях Хантера Байдена нет. Бывший вице-президент Байден говорит о том, что ему не было известно о предпринимательской деятельности его сына в других странах.

Несколько дней назад Палата представителей Конгресса США начала разбирательство сигнала пока неназванного сотрудника американских спецслужб, который утверждает, что президент Трамп нарушил законы, призывая главу Украины провести расследование деятельности в этой стране сына кандидата в президенты США, поскольку это означает вмешательство иностранного государства в американские президентские выборы. Разбирательство в Конгресса может дать начало процессу импичмента президента Трампа.