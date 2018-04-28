У Весельницкой были тесные связи с Генпрокуратурой России

Российский адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся во время американской президентской кампании с Дональдом Трампом-младшим и другими советниками кандидата в президенты Дональда Трампа, тесно сотрудничала в недавнем прошлом с генеральным прокурором России Юрием Чайком. Это признание сделала сама Весельницкая в интервью для телекомпании NBC.

Весельницкая стала известна широкой аудитории в прошлом году, как человек, пообещавший Дональду Трампу-младшему компрометирующие Хиллари Клинтон материалы. Во время встречи с Трампом-младшим, и другими близкими советниками Дональда Трампа никаких материалов она не предъявила. Разговор шел об американских санкциях против российских граждан. Критики Дональда Трампа называют эту встречу подозрительной, свидетельством потенциального взаимодействия предвыборного штаба Трампа и представителей Кремля. Весельницкая утверждала, что она является частным адвокатом, и у нее не было никаких связей с высшим российским руководством.

Но в интервью NBC она называет себя адвокатом и "информатором" Генпрокуратуры. "С 2013 года я поддерживала активные контакты с генеральной прокуратурой", - признает Весельникая. Это признание последовало за обнародованием электронной переписки Весельницкой с одним из руководящих сотрудников генпрокуратуры Сергеем Бочкаревым, которая касалась компании Дениса Кацыва Prevezon Holdings, обвинявшейся в нью-йоркском суде в отмывании денег. Весельницкая выступала адвокатом Prevezon Holdings. Переписка оказалась в распоряжении проекта Михаила Ходорковского "Досье".

Как пишет NBC, "эта переписка показывает, что адвокат имела влияние в Кремле, что подрывает ее утверждения, что она действовала как частный адвокат" во время встречи с советниками кандидата Трампа.