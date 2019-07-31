Президент Трамп отмечает 400-летие демократического эксперимента в Америке

Во вторник выступлением в Джеймстауне в штате Вирджиния президент Дональд Трамп отметил четырехсотлетие первого демократического эксперимента в истории страны – созыва Генеральной ассамблеи, выборного органа самоуправления в британской колонии Вирджиния.

В Джеймстауне 400 лет назад впервые собрались 22 выбранных населением представителей, цель которых была создание «справедливых законов». Это событие считается предшественником законодательных собраний штатов и Конгресса в последующие столетия. Во время выступления президент Трамп подчеркнул вклад, которые внесли в становление государства выходцы из Африки. Афроамериканцы-члены законодательного собрания штата Вирджиния бойкотировали речь Трампа, обвиняя его в расизме.

В своем выступлении Трамп не ответил на эти обвинения, подчеркнув, что в этом году исполняется также четыреста лет прибытию первых рабов из Африки британскую колонию в Северной Америке. По неофициальным подсчетам, до прекращения рабства в США в 1866 году примерно 11 миллионов выходцев из Африки были завезены в Америку в качестве рабов. Во время выступления президента местный американский политик палестинского происхождения Ибрагим Самира прервал Трампа выкриками «Господин Президент, вы не можете отправить нас обратно! Наш дом – Вирджиния!». Протест парламентария – реакция на высказывания Трампа о том, что четырем женщинам-членам Конгресса, резко критиковавшим президента, лучше «вернуться» в свои родные страны и навести порядок там. При этом три из них родились в США, а четвертая получила гражданство будучи подростком.

В американских СМИ широко освещается также словесная перепалка президента с конгрессменом афроамериканцем Элайей Каммингсом из штата Мэриленд, чей родной город Балтимор, который Каммингс представляет в Конгрессе уже 23 года, Трамп назвал средоточием коррупции и загнивания. Каммингс входит в число руководителей комитетов Палаты представителей, которые в марте направили официальный запрос Белому дому и госсекретарю Майку Помпео с требованием предоставить им документы с информацией о содержании разговоров, состоявшихся между Трампом и Путиным, а также лично ответить на их вопросы.