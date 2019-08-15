Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и обсудить кризис в Гонконге

В среду вечером президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить варианты снижения напряжения вокруг кризиса в Гонконге.

Дональд Трамп сообщил об этом на своей странице в Твиттере: «У меня нет сомнений, что, если президент Си хочет быстро и человечно разрешить проблему Гонконга, он может это сделать. Личная встреча?» В следующем сообщении в Твиттере Дональд Трамп написал о том, что предварительным условием для разрешения торговых споров между США и Китаем является «человечное» обращение китайских властей с Гонконгом.

Предложение последовало на фоне сообщений о средоточии китайских военизированных подразделений на границе с Гонконгом. Тысячи жителей специального административного района Китая уже десятую неделю подряд протестуют против договора с Китаем об экстрадиции и, требуя отставки главы исполнительной власти Гонконга.

Госдепартамент уже заявил, что США «глубоко обеспокоены» передвижением подразделений военизированной китайской полиции в непосредственной близости с Гонконгом. На опубликованных в среду спутниковых фотографиях видны большие скопления военной техники на стадионе города Шэньчжэнь, который примыкает к Гонконгу. По словам некоторых американских чиновников, на данный момент нет признаков того, что Пекин готовится ввести войска в Гонконг несмотря на размещение большого количества военной техники и персонала в непосредственной близости к автономной территории.

Агентство Reuters цитирует государственное китайское издание Global Times, которое сообщило, что подразделения Народной вооруженной полиции Китая собираются в Шэньчжэне для широкомасштабных учений. На размещенном в соцсетях видеоролике видны многочисленные бронетранспортеры, грузовики и другие транспортные средства на скоростных автомагистралях, которые направлялись в минувшие выходные в Шэньчжэнь.



Ссылаясь на информацию американской разведки президент Трамп заявил во вторник, что Китай перемещает войска к границе с Гонконгом однако призвал к спокойствию. Выражение обеспокоенности Госдепартаментом в среду появилось после того, как некоторые законодатели и от Демократической и от Республиканской партий призвали Трампа занять более жесткую позицию в отношении Китая.



Пресс-секретарь Госдепартамента повторила призыв США ко всем сторонам воздерживаться от насилия и заявила, что для правительства Гонконга важно соблюдать «свободу слова и мирных собраний», а Пекину - выполнять свои обязательства по предоставлению Гонконгу высокой степени автономии.



Она также предупредила, что продолжающаяся эрозия автономии Гонконга ставит под угрозу особый статус провинции в международных делах. Принятый в 1992 году закон в США предоставляет Гонконгу режим предпочтения в вопросах торговли и экономики.

Ранее в среду Госдепартамент обнародовал предупреждение для американских граждан в Гонконге с призывом поддерживать бдительность в связи с беспорядками и протестами на территории. В среду возобновились полеты из аэропорта Гонконга, который был закрыт на два дня после того, как демонстранты оккупировали его.