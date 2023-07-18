Трупоператоры. Соцсети об отдыхе в Крыму в разгар войны

Меньше двух недель назад мы собирали сетевые мнения о пробках перед Крымским мостом и предложении туристам ехать через фактически прифронтовые оккупированные территории Украины. Тот обзор вышел под названием "Суицидальный туризм", а в этот понедельник жертвами удара ВСУ по мосту как раз и стала семейная пара туристов из Белгородской области.



И вот в Рунете вновь обсуждают, почему россияне продолжают ехать в Крым несмотря на моральную сомнительность таких поездок и очевидную опасность.

Николай Полозов:

Уже писал ранее, но повторю для закрепления материала.

Крымский мост - легитимная военная цель.

Действия властей рф по поощрению приезда в Крым отдыхающих направлены на создание «живого щита» из цивильных в условиях войны.

Николай Митрохин:

Всё таки надо оценить гуманизм командования ВСУ. В Чонгарский мост ничего не прилетело вслед за Крымским. А могло. И тогда бы поехали российские туристы из Крыма в родные пенаты по дороге почти через Алешки (Олёшки), в зоне прямого действия украинских ГРАДов. Тогда бы их отпуск из обычного, точно перешел бы в разряд "незабываемых". Но нет.

Михаил Ходорковский:

Призыв к мирным людям ехать отдыхать в прифронтовую зону – преступление. В незаконно оккупированную прифронтовую зону – преступление вдвойне. По маршруту, по которому идет снабжение действующей армии – преступление втройне.

Так что очень жалко мирных людей, даже если у них так мало ума, что они верят Кремлю. Жалко ребенка. Как было бы жалко погибших людей, пришедших поиграть с ребенком на стройке.

Но мы должны точно понимать, что вся вина лежит на Путине, который начал войну, который оккупировал чужую землю и который позвал наивных людей с детьми «поиграть» на оккупированной им земле, прикрывая ими снабжение своих войск.

Василий Аленин:

До чего же Путин и Ко всё довели! До 2014 года каждый и в любой момент мог слетать или съездить в Крым на отдых или в гости. Вне зависимости от паспорта. Теперь это стало рискованным, почти безумным предприятием! Не о такой "родной гавани" явно мечтали и сами крымчане, отказывавшиеся видеть то очевидное, что представлял из себя путинский режим в России.

Карина Кокрэлл-Фере:

Неужели и это не уменьшит поток туристов-камикадзе, едущих позагорать (с детьми!) практически на линию фронта КРУПНЕЙШЕЙ, со Второй мировой, войны в Европе и все еще пребывающих в опасной иллюзии «крымнаш» и «мы политикой не интересуемся»?

Не удивляет равнодушие государства, продающих путевки в самое опасное место Европы и создающих иллюзию, что поездка туда ок, но поражает атрофия инстинкта самосохранения у граждан, надеющихся на авось.

Олег Пшеничный:

Российские туроператоры еще не предлагают экскурсий на Запорожскую АЭС? Каховскую ГЭС? Горячие семейные путевки в Бахмут?

Алина Витухновская:

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что сомневаются в том, что сухопутный маршрут в Крым будет востребован у туристов. Все таки ассоциация трупоператоров — верней.

Алексей Ракша:

Буквально несколько дней назад ко мне в гости заезжала пара знакомых, звали в конце июля в Крым на их обычное место (ездили туда и до 2014), ибо лето по погоде не задалось. Я предостерёг их от поездки, мотивируя тем, что по Крымскому мосту могут ударить, и тогда они могут остаться отрезанными или выбираться через прифронтовую территорию с рисками для жизни и финансов. Они на меня в первую минуту такого разговора смотрели с ухмылками, мол, а не слишком ли сильно я нагнетаю и перестраховываюсь, а потом высказали сомнения в вероятности такого сценария и сказали иметь в виду их предложение. Ну вот.

Михаил Иоссель:

Сначала стояли в многокилометровых пробках, чтобы въехать в уворованный у Украины Крым.

Теперь стоят в многокилометровых пробках, чтобы в спешке выехать из него.

Отдых им сорвали, крымский мост подорвали.

То ли ещё будет.

Всё-таки эти люди -- законченные идиоты.

Екатерина Винокурова:

Я – сторонник непонимания тех, кто едет или поедет сейчас отдыхать в Крым. Во-первых, после того, как я получила в 2014 году опыт, без которого вполне могла бы обойтись, я стала заметно трепетнее относиться к собственной жизни и лишним рискам.

Во-вторых, я не понимаю на самом деле этой маниакальной страсти непременно выехать летом на море и вывезти ребенка. В России есть горы, леса, реки, озера, да все, чего душе угодно. В крайнем случае есть круглогодичные олл инклюзивы, ну а найти вариант по деньгам – часто просто вопрос работы с открытыми данными. Да, мы в северных широтах любим погреться-позагорать, но никакой гениальной целительной силы, без которой ты умрешь в течение года без выезда туда в море нет (я к морю вообще начала после введения ЕДГ ездить зимой, и переживать ее стало несказанно легче).

Но дело еще и не в этом.

Люди везут с собой детей, очевидно, закладываясь только на авось. Промежуточный вариант – если так маньячно хочется именно к морю, то поехать вдвоем, люди не рассматривают.

Ну да, лучше ребенку ДНР показать. И вообще разделиться на неделю в год – это же невозможно.

И есть еще момент. Дело в том, что идея проехать на пляжный отдых через Мариуполь и Мелитополь противоречит всем моим представлениям об этике, какие только есть: ехать с пляжным кругом на шее и резиновой уточкой в багажнике мимо свежих могил.

Не говоря уже о рисках такой поездки.

В общем, нет, я не понимаю, зачем в этом году вообще люди едут в Крым.

Соболезнования семье погибших.

А я всем советую Алтай.

Принимая решения, помните, что высшей ценностью является ваша собственная жизнь, жизни близких, личный комфорт, личная безопасность и вообще все личное и частное.

Извините, пожалуйста, не хочу никого ругать и обижать.

Вадим Шумилин:

Туристы, решившие добраться до Крыма или выбраться из него по "новым территориям", смогут не только потренироваться жизни с комендантским часом (как уже предупредили российские власти Запорожской области), но и полюбоваться руинами Мариуполя. Что, несомненно, сделает отдых незабываемым, но вот на картину мира способно повлиять непредсказуемо. Интересно, что сам Путин, активно призывавший использовать сухопутный коридор еще пару недель назад, совершенно не волнуется по этому поводу. Возможно, от собственного блиц-визита в Мариуполь, совершенного в темное время суток, у президента остались несколько иные впечатления.

Максим Трудолюбов:

Когда Путин говорит, что он отдыхает в Крыму (кстати, пропаганда, где репортаж об отдыхе Путина в Крыму?) или проехал, допустим, по цветущему Мариуполю, не встречая разрушений, так это у него такая работа. Он хорошо умеет говорить, что все растет и колосится, когда все вокруг горит и рушится. Он говорит это из бункера, он защищен, по крайней мере считает, что защищен и видимо будет так считать до последнего. Это еще одна причина его не слушать и не цитировать. Но люди - живые, с живыми детьми - зачем делают то же самое? У них отключено моральное измерение - ехать на оккупированную территорию плохо - но они отключают у себя и чувство самосохранения. А ведь им не нужно выступать по телевизору и говорить, что Запад обманул, но экономика растет. И главное - у них нет бункера, из которого они могут это говорить. Путин их использует, ему выгодно, что гражданские едут по мосту, по другим переходам в Крым, потому что это живой щит. Он обеспечивает своим сторонникам антибезопасность - ему выгодно, чтобы они умирали. Он знает, что убивает мирное население в Украине и хочет, чтобы и украинцы тоже это делали и для этого отправляет «курортников» в Крым. Но он - это он. А люди, которые сами садятся в машину и добровольно становятся заложниками - непостижимы. Взрослые люди с мозгом, с детьми, со своей жизнью.

Юлия Архипова:

Полагаю, удивление поведению белгородской семьи, которая как ни в чем ни бывало едет в Крым пляжевать, вскрывает то, что объяснительная модель, на которую мы долго полагались, оказалась несостоятельной.

Последние 10 лет часто можно было услышать о «борьбе холодильника с телевизором»: пропаганда предлагает нам картинку, в которую мы верим до тех пор, пока не оказывается, что согласно пропаганде у нас в холодильнике огого, а на самом деле там пусто. Ожидалось, что разрыв между «холодильником» и «телевизором» приведет индивида к необходимости осмысления «почему так». А на деле получилось иначе.

В этой модели предполагается, что издержки называния содержимого холодильника своими именами околонулевые. На деле же оказывается, что издержки огромны: от признания «врагом народа» до разрыва дружественных и семейных связей, от штрафов и суточек до уголовок.

И получается, что если в телевизоре говорят «езжайте в нашу всесоюзную здравницу, в Крым», то надо не то что пренебрегать рисками, а вообще их игнорировать. Веришь в риски - и ты агент госдепа, пройдемте, гражданочка. Наблюдаешь проигрываемую войну - говори и поступай так, будто успешно идет «специальная военная операция». А уж если реальность ворвалась в твою жизнь хаймарсом или дроном - известно же, кого ругать.

В целом крушение модели только говорит нам о том, что ресурсы, вбаханные в то, чтобы «продемонстрировать индивиду разрыв между телевизором и холодильником», были потрачены с более низким KPI, чем ожидалось. Ну штош, время искать новые модели.

Константин Калачёв:

Поломает ли такая поездка шаблоны отдыхающих, заставят ли их задуматься руины Мариуполя или свежие могилы у дорог? Некоторые пишут, что на картину мира в головах отдыхающих это должно как-то повлиять. А я вот сомневаюсь. Обругают украинцев, которые не захотели сдать город без боя, не более того.

А отдых без мытарств это еще с советских времен не отдых. Вспомните хотя бы фильм «Станьте моим мужем». Наш человек должен страдать, даже отдыхая. Чем тяжелее дорога, тем оно лучше.

Ольга Маховская:

Поездки в Крым можно рассматривать как разновидность навязчивых социальных действий, не столько полезных, сколько подтверждающих статус. Из серии "каждый советский человек должен хоть раз в год отдыхать на море".

Море нынче как бесплатный сыр, обещанная халява, чем меньше народу, тем больше кислороду. Так что едут туда по культурным и экономическим соображениям, недорого культурно отдохнуть.

Навязчивости не лечатся даже через переливание крови, извините, опять подумаете, что я шучу. Я не шучу с 2014 года, просто делюсь наблюдениями. Кино Печки-лавочки про путешествие наших людей к морю, сбыча мечт жителей степей и лесов.

Иван Курилла:

В фленте удивляются тому, как много людей едут отдыхать в Крым, - пишут, мол, "ладно бы не понимали, что это оккупированные территории, но ведь не хотят видеть, что это просто опасно".

Мне же кажется, что это не две проблемы, а одна. Базовый выбор - поверить собственному государству, блок на восприятие противоречащей, критической информации, нежелание (невозможность, неспособность) к самостоятельной оценке событий и рисков, выходящих за рамки собственной повседневности.

И тут можно сделать небезынтересный вывод, те, кто лоялен государству, но в Крым не едет, - обладают этими критическими способностями (или чутьем), и от них можно ожидать активных действий в момент кризиса. И это интересный критерий различения кажущегося единым массива лоялистов.