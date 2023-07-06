"Суицидальный туризм". Рунет о пробках на въезде в Крым

В разгар второго года полномасштабной войны это может показаться странным, но в аннексированном Крыму курортный сезон, а перед мостом со стороны России образуются многокилометровые пробки.

Z-комментаторы не скрывают своих восторгов.

Юрий Васильев:

Ещё раз: не на выезд с полуострова — а на въезд.

Этот народ не победить.

Сергей Марков:

Что хорошо?

1. Народ наш валом валит в Крым.

2. Путин слушает внимательно общество. Мы как вы помните много говорили про пробки на въезд в Крым. Нас услышали.

Про Путина чуть позже, ну а противники войны, конечно, смотрят на эту разновидность туризма совсем иначе.

Владимир Волохонский:

Немного о человеческом безумии. Меня тут на днях одна милая девушка спрашивала про людей, которые выходят сделать селфи с вагнеровским танком и так далее. Сумасшедшие ли они? Ну вот я счёл, что это в целом даже почти нормально. Ну то есть если на улице не стреляют и ничего особенного не слышно. Рискнуть можно, если уж хочется.

Но вот сейчас я смотрю на многокилометровую пробку в сторону Крымского моста на яндекс-картах. И видео оттуда. Люди едут отдыхать. В Крым. В июле 2023.

Это не лемминги, это инфузории-туфельки какие-то. А потом эти люди будут меня обвинять, что я к их детям и прочим мирным жителям сочувствия не проявляю при неожиданных ракетных ударах.

Алёна Солнцева:

Говорят, пробка из авто, желающих проехать на Крымский мост, теперь составляет 12-13 км.

Власти просят водителей "при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей".

То есть, пробка возникла из-за досмотров, которые устроены на въезде, их количество увеличили, но наплыв желающих проехать на курорт так велик, что досматривающие не справляются.

Мне интересно, кто сейчас едет в Крым отдыхать?

В газетах есть опросы застрявших:

- Да я бы уже и вовсе отменила эту поездку! - признается москвичка, чей выезд с семьей в Крым на авто был запланирован на понедельник. - Но у нас в Ялте оплачен дорогой отель, дети уже настроены на обещанные им развлечения...

Кто-то разворачивается, наплевав на оплаченый отдых - стоять с детьми в степи под палящим солнцем и жечь бензин на кондиционер, то еще удовольствие. Но остальные стоят, волонтеры раздают воду...

Оказывается, из-за падения спроса, отели снизили цены на 20-30% и народ повалил!

Саня Шрайбер:

Мультик про удава помните? Тринадцать километров идиотов, или В придурках я длиннее...

Станислав Белковский:

Масштабы суицидального туризма в РФ нарастают.

Карина Кокрэлл-Фере:

Поначалу я не могла поверить! Действительно: 13-километровая пробка жаждущих семейного отдыха россиян на Крымском мосту, накануне вероятно скорого украинского наступления (артподготовки-наверняка) на Крымский полуостров. Нет, я никогда не смогу понять, КАК удалось вызвать у этих людей отключение двух основных БИОЛОГИЧЕСКИХ инстинктов всех живых существ, обладающих мозгом- инстинкта самосохранения и защиты своего потомства... КАК?

Светлана Левина:

Я не понимаю: это ЧТО? Вполне возможно, что прошлогодних фотографий с могилами прямо во дворах эти люди не видели. И в их сознании это все просто отсутствует. Так что в отсутствии эмпатии я их с ходу обвинять не буду. Но сообщают же в новостях, что по Крыму периодически прилетает. Возможно, говорят и о том, что стало прилетать и по Мариуполю. У нас что, НАСТОЛЬКО безмятежные официальные СМИ нынче? Людям просто не приходит в голову, что и то, и другое может быть просто опасно? Гибель двух гражданских на Крымском мосту ничему не научила? Кажется, фонд, из которого платят премию Дарвина, рискует разориться...

Алима Биссенова:

О чем говорят пробки? Мне кажется, они говорят о поддержке политики, которая гарантирует доступ российских отдыхающих к Крыму...

И это люди минимум с автомобилем, максимум с пространственной мобильностью и представлением об отпуске на море...Скажем так, приблизительно средний класс...

Илья Жегулёв:

Путин провел совещание из-за пробки у Крымского моста.

На завтра намечено совещание по пробке на Большом Каменном мосту. Оно пройдёт в Кремле, поэтому выбирайте маршруты объезда Большого Каменного моста.

Пробку на Кутузовском президента обещал обсудить на следующей неделе.

(Случившееся фактически покушение на убийство журналистки Лены Милашиной не вызвало заторов на дороге, поэтому совещание тут проводить не о чем)

Анатолий Несмиян:

В связи с хроническими пробками на Крымском мосту Путин приказал задействовать паромную переправу.

Во-первых, странно, что без личного руководящего указания с самого верха такое решение никто не способен принять. Во-вторых, возникает вопрос с целесообразностью строительства моста - если он есть, но нужно все равно переправлять на паромах и (опять же в приказном порядке с самого верха) задействовать сухопутный коридор вдоль побережья, то для чего тогда вообще строили мост?

Да, угроза диверсий существует, но гораздо проще было бы не создавать ситуацию, когда диверсии вообще необходимы. Кто мешал задолго до событий 14 года вместе с Украиной построить этот самый мост, глядишь, и вопрос присоединения не встал бы вдруг так внезапно и остро?

В ходе обсуждения российские чиновники выдали две блестящих мысли. Одна (от министра транспорта) перевозить автомобили туристов десантными кораблями. Другая (от кубанского губернатора и она понравилась Путину) возить людей через оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Даже "завоенная" публика приняла эти идеи неоднозначно.

Егор Холмогоров:

Если у нас есть войска и ПВО прикрыть этот маршрут, то это отличная идея.

Я бы сказал фундаментальная идея, для изменения психологического статуса т.н. "новых территорий".

Олег Царёв:

Предложение фееричное.

И ведь не стесняются озвучивать такие предложения Президенту.

Всегда можно ожидать чего-то необычного и пронзительного от нашего героического времени. Поэтому хорошо, что нам не посоветовали использовать фронтовую авиацию для перевозки пассажиров! Министр своими революционными идеями ломает стереотипы и открывает новые перспективы в сфере туризма и транспорта.

Что уж говорить про антивоенную.

Иван Преображенский:

Надеюсь, он также предоставит курортникам и полное обмунирование, плюс оружие. Для полного, так сказать, погружения. А потом из отеля - на фронт.

Андрей Мальгин:

Гениально! А если в пути туристы передумают, поставить сзади заградотряды.