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Троих свидетелей Иеговы из Москвы приговорили к длительным срокам  

Савёловский районный суд Москвы приговорил троих свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения, признав их виновными в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Суд назначил Анатолию Марунову 6,5 лет колонии общего режима, Сергею Толоконникову - 5 лет, а Роману Марееву - 4,5 года. Отмечается, что верующие вину не признали.

"Обычные для каждого верующего человека действия: распространение своих религиозных убеждений, участие в богослужениях становятся, по мнению государственного обвинения, преступлением исключительно по причине совершения таких поступков Свидетелями Иеговы", - прокомментировал приговор адвокат подсудимых.

  • В 2017 году Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица иеговистов внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
  • Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против свидетелей Иеговы были возбуждены сотни уголовных дел. Десятки из них, нередко - пожилых людей, приговорены к длительным срокам заключения. При этом российские власти до сих пор заявляют, что в стране нет преследований по религиозному признаку.

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