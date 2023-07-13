Троих свидетелей Иеговы из Москвы приговорили к длительным срокам  

Савёловский районный суд Москвы приговорил троих свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения, признав их виновными в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Суд назначил Анатолию Марунову 6,5 лет колонии общего режима, Сергею Толоконникову - 5 лет, а Роману Марееву - 4,5 года. Отмечается, что верующие вину не признали.

"Обычные для каждого верующего человека действия: распространение своих религиозных убеждений, участие в богослужениях становятся, по мнению государственного обвинения, преступлением исключительно по причине совершения таких поступков Свидетелями Иеговы", - прокомментировал приговор адвокат подсудимых.