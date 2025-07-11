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ЦАХАЛ "извлёк уроки" из инцидентов у пунктов раздачи GHF

Армия обороны Израиля в пятницу заявила, что провела проверку сообщений о "причинении вреда гражданским лицам" в секторе Газа и "сделала соответствующие выводы".

Как пишет AFP, заявление от имени ЦАХАЛ было опубликовано после того, как Управление ООН по правам человека сообщило о почти 800 погибших при попытке получить гуманитарную помощь с конца мая.

"После инцидентов, в ходе которых было сообщено о вреде, причинённом гражданским лицам, прибывшим к пунктам раздачи помощи, были проведены тщательные проверки... и после извлечения уроков были выданы новые инструкции силам на местах", — говорится в заявлении армии Израиля. Также уточняется, что инциденты находятся на стадии расследования.

По данным официального представителя Управления ООН по правам человека Равины Шамдасани, с 27 мая по 7 июля были зафиксированы 798 случаев гибели людей, из них 615 — вблизи пунктов, управляемых Гуманитарным фондом Газы (GHF), поддерживаемым США и Израилем.

Международные гуманитарные организации отказываются сотрудничать с GHF, они считают работу фонда непрозрачной и обвиняют в том, что его немногочисленные пункты раздачи гуманитарной помощи недоступны для значительной части жителей Газы.

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