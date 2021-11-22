ЦБ объяснил остановку торгов по "Роснано"

В Банке России считают, что информация о переговорах по реструктуризации долга, которые ведёт государственная компания "Роснано" с узким кругом кредиторов, может нанести ущерб другим держателям облигаций.

"Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", — сообщили РБК в ЦБ.

Ранее "Роснано" заявило, что предпринимает действия для избежания "наиболее негативных сценариев" при реструктуризации своих долгов – банковских и облигационных, в том числе обсуждает ситуацию с кредиторами и крупными держателями облигаций.

"На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов", — говорилось в сообщении госкомпании. В ней пришли к выводу, что накопленный "непропорциональный долг" и текущая финансовая модель "требуют корректировок".

Fitch – единственное западное агенство, присваивающее рейтинг "Роснано" – считает, что будущее госкомпании зависит от того, поддержит ли её единственный акционер – государство.