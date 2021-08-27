ЦБ предупредил банки о возможной блокировке четырёх VPN-сервисов

Центробанк России предупредил, что Роскомнадзор может заблокировать четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Об этом сообщает РБК.

Банк России направил кредитным организациям письма с просьбой сообщить до 2 сентября, наименование VPN-сервиса, который используется банком, процесс, для которого он нужен, а также IP-адреса, где он применяется. Запрос касается использования банками VPN-сервисов Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и "иных аналогичных сервисов".

Из письма следует, что Роскомнадзор планирует ограничить доступ к этим VPN-сервисам, а информация от кредитных организаций нужна, чтобы банки могли продолжить работу с ними.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. В том же месяце ведомство начало блокировать ещё шесть VPN-сервисов Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Перед блокировкой российские кредитные организации также получили запрос об использовании данных ресурсов.

Законопроект о запрете средств обхода блокировки сайтов в интернете был принят в России летом 2017 года. Тогда представители крупных западных провайдеров сообщали, что не намерены подчиняться требованию Роскомнадзора - подключиться к государственной информационной системе для блокировки запрещенных сайтов.