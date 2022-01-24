ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Центральный банк России с 15:00 в понедельник, 24 января, приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, говорится в сообщении на его сайте.

"Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", — подчеркивает Центробанк.

Ранее в течение дня рубль обрушился до многомесячных минимумов. На максимуме доллар стоил 79,4 рубля, а евро — 89,8 рубля. Падали и индексы Мосбиржи и РТС. Это происходило на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России на Украину.

После заявления ЦБ курс рубля немного укрепился.

Российский бюджет в 2022 году формируется из расчёта цены на нефть в $44,2 за баррель. Если реальные цены на нефть выше этого показателя, то "сверхдоходы" идут в резервы.

ЦБ утверждает, что приостановил покупки иностранной валюты, чтобы не оказаться дополнительного давления на рубль. Так как в январе 2022 года рубль дешевеет, а нефть дорожает.

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