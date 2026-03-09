Цена на нефть взлетела почти до 120 долларов. Это максимум с 2022 года

Цена нефти марки Brent на открытии торгов в Азии 9 марта резко выросла и в моменте достигла 119,5 доллара за баррель — максимума с июня 2022 года.

По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость майских фьючерсов на Brent поднималась почти на 29%. Позднее рост замедлился. Утром по московскому времени цена составляла 116 долларов за баррель, а после сообщений о возможных мерах по стабилизации рынка опустилась примерно до 107 долларов.

Резкий рост цен связан с эскалацией на Ближнем Востоке после военной операции США и Израиля против Ирана и последующих атак Тегерана на американские базы в регионе. После начала конфликта фактически оказался закрыт Ормузский пролив — маршрут, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти.

Financial Times пишет, что страны "Группы семи" обсудят экстренное высвобождение стратегических запасов нефти совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА). По данным источников, речь может идти о 300–400 миллионах баррелей.

Аварийные запасы нефти были созданы в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к резкому росту цен на нефть и вызвало серьезный дефицит топлива на Западе. Запасы позволяют крупным странам-потребителям нефти реагировать на значительные энергетические потрясения.

Последний раз МЭА высвобождало нефть из стратегических резервов в 2022 году для противодействия резкому росту цен на нефть после начала войны России с Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен — это "очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира". По словам Трампа, цены быстро снизятся, когда угроза иранской ядерной программы будет уничтожена.