Центр "Досье": власти Москвы выложили в сеть адреса режимных объектов

Расследователи центра "Досье", созданного Михаилом Ходорковским, обнаружили, что власти ряда российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, обнародовали в открытом доступе адреса режимных объектов, которые нельзя отключать от электроснабжения. Как утверждается в расследовании, речь идёт в том числе об объектах, которые используют Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба (ГРУ, военная разведка). Как отмечает "Досье", публикация в открытом доступе адресов таких объектов, согласно букве закона, должна быть наказуема как разглашение государственной тайны.

"Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобоваримым названием «Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям». Именно в списке этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов", - утверждает автор расследования Денис Коротков. На сайте мэрии Москвы такие адреса были найдены в 434-страничном документе, который сейчас недоступен. Документ утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большинство перечисленных там объектов не имеют отношения к Минобороны или спецслужбам, однако в нём есть и перечень всех воинских частей и учреждений Минобороны, расположенных в Москве. "Более того, любой желающий безо всяких усилий может узнать, где в Москве проживают сотрудники самых секретных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу к жизни руководства этих спецслужб", - пишет "Досье".

Наибольшая концентрация объектов, связанных со спецслужбами - в районе Серебряный Бор. Там в частности находятся дачи, связанные с СВР, утверждается в расследовании. "Досье" перечисляет адреса конкретных объектов и публикует их фотографии. Помимо дач, в списке много жилых домов, относящихся к СВР, Федеральной службе охраны (ФСО) или же ГРУ. При этом конкретные квартиры как правило не указываются.

Больше всего объектов в перечне закреплено за ФСО. Это не только башни Кремля, Александровский сад и другие подобные места, но и неочевидные объекты, например в Столешниковом переулке в одном здании с кафе "Жан-Жак". Несколько объектов принадлежат также Федеральной службе исполнения наказаний.