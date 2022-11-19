В Ростове-на-Дону сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму, извеестного как Центр "Э", проверяют городское интернет-издание 1Rnd из-за новости о полицейских и антивоенных листовках. Об этом сайту Кавказ.Реалии сообщила главный редактор издания Елена Доровских.

Поводом для проверки на экстремизм стала опубликованная 5 октября статья под заголовком "В Ростове под носом у ЦПЭ неизвестные расклеили антимобилизационные листовки". В ней сообщалось, что на улице, где находится здание Центра "Э" были разбросаны листовки с антивоенным призывом к мобилизованным.

Полицейские опросили Доровских в присутствии адвоката. В рамках проверки назначена лингвистическая экспертиза. Лингвистам предстоит разобраться, содержится ли возбуждение вражды к силовикам в словах "под носом у ЦПЭ" [центра противодействия экстремизму].

"После публикации новости довольно быстро на место приехал сотрудник регионального правительства, чтобы сорвать листовки. В центре по борьбе с экстремистом потом попытались представить, что такого факта вообще не было – только наше сообщение об этом. Листовки ему потом показали", – рассказала Доровских.