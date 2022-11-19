Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Центр "Э" проверяет ростовское интернет-издание из-за новости с упоминанием Центра "Э"

В Ростове-на-Дону сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму, извеестного как Центр "Э", проверяют городское интернет-издание 1Rnd из-за новости о полицейских и антивоенных листовках. Об этом сайту Кавказ.Реалии сообщила главный редактор издания Елена Доровских.

Поводом для проверки на экстремизм стала опубликованная 5 октября статья под заголовком "В Ростове под носом у ЦПЭ неизвестные расклеили антимобилизационные листовки". В ней сообщалось, что на улице, где находится здание Центра "Э" были разбросаны листовки с антивоенным призывом к мобилизованным.

Полицейские опросили Доровских в присутствии адвоката. В рамках проверки назначена лингвистическая экспертиза. Лингвистам предстоит разобраться, содержится ли возбуждение вражды к силовикам в словах "под носом у ЦПЭ" [центра противодействия экстремизму].

"После публикации новости довольно быстро на место приехал сотрудник регионального правительства, чтобы сорвать листовки. В центре по борьбе с экстремистом потом попытались представить, что такого факта вообще не было – только наше сообщение об этом. Листовки ему потом показали", – рассказала Доровских.

  • Оперативников Центра "Э" регулярно обвиняют в преследовании активистов, пытках задержанных и подавлении оппозиции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG