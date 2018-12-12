Руководитель Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ, более известного как Центр “Э”, Тимур Валиулин может быть отправлен в отставку из-за незадекларированной недвижимости в Болгарии. Об этом рассказывается сегодня в расследовании Радио Свобода.

11 декабря российские информационные агентства сообщили со ссылкой на свои источники о готовящейся отставке Валиулина. Оппозиция и правозащитники регулярно обвиняют Центр “Э” в нарушении законодательства — пытках, избиениях и поддержке агрессивных групп прокремлёвских активистов.

По утверждению источников газеты “Коммерсантъ”, причиной отставки может стать незадекларированная недвижимость полицейского в Болгарии. Он купил её в 2010 году и продал в 2012-м, не указав в декларации о доходах ни факт владения ей, ни доход от ее продажи.

11 декабря болгарский сайт журналистских расследований "Биволъ" опубликовал результаты расследования, сделанного совместно с российской общественной организацией “Трансперенси Интернешнл – Россия”. Издание опубликовало копии документов о покупке Валиулиным квартир в Болгарии в 2006 и 2011 годах. В расследовании есть также документ об их продаже в 2017 году.

Согласно выпискам из болгарского реестра недвижимости, квартиры полицейского стоимостью 180 тысяч евро были расположены в жилом комплексе в городе Бяла на черноморском побережье, рядом с курортом Солнечный берег. Согласно российскому законодательству он мог владеть этими квартирами, но должен был их задекларировать.

Источники российского издания lenta.ru в свою очередь утверждают, что причиной отставки Валиулина могут стать его внеслужебные отношения с подчинённой.

Валиулин был назначен на пост главы Центра "Э" в сентябре 2012 года. В апреле 2018 он был внесён в санкционный список Минфина США. МВД отсавку Валиулина не комментирует. По данным "Коммерсанта" полицейский две недели не появляется на работе и не подписывает документов. По данным источников издания, он перенёс сердечный приступ.