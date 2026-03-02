Центральное командование США заявило об уничтожении 11 иранских судов

Центральное командование Вооружённых сил США, руководящее операциями на Ближнем Востоке, заявило об уничтожении 11 иранских военных кораблей и судов, находившихся к моменту начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля в Оманском заливе.

"Два дня назад иранский режим имел 11 судов в Оманском заливе, сейчас нет ни одного", - говорится в сообщении CENTCOM. В нём отмечается, что иранский режим "десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе. Это время прошло". К сообщению добавлено видео, на котором предположительно показан удар по одному из иранских судов.

Ранее CENTCOM отверг утверждения Тегерана о том, что иранским военным удалось поразить американский авианосец. В командовании отметили, что единственный авианосец, который был поражён в ходе боевых действий - это иранский военный корабль Shahid Bagheri, на палубе которого могут быть расположены дроны. В сообщении прямо не сказано, что корабль был потоплен. Издание Naval News ранее подтвердило информацию CENTCOM о затоплении иранского корвета класса Jamaran у пирса в Чах-Бехар в Оманском заливе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что около 10 иранских кораблей уже "лежат на дне морском". Он отметил, что удары по иранскому флоту будут продолжаться. Уничтожение иранского военно-морского флота было ранее названо одной из целей операции США, наряду с подавлением ракетного потенциала Ирана и воспрепятствованием его ядерной программе.

Иранские власти официально не сообщали о возможном ущербе, нанесённом ВМС страны.

Военно-морской флот Ирана включает в себя несколько десятков подводных лодок, несколько фрегатов и корветов, а также десятки ракетных катеров, десантных и патрульных судов.

Представитель Корпуса стражей исламской революции вечером в понедельник заявил, что Иран перекроет движение судов через Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с мировым океаном. Заявление цитируют иранские СМИ. В понедельник сообщалось, что в проливе был атакован танкер под флагом Гондураса. Официально Тегеран пока не заявлял о перекрытии пролива. Перекрытие может привести к росту мировых цен на нефть, поскольку через него осуществляется экспорт нефти из нефтедобывающих стран Персидского залива.