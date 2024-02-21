Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у Киви Банка из-за проведения "высокорисковых операций". Его сервис Contact активно использовали эмигранты для вывода денег из России.

К высокорисковым операциям ЦБ отнёс расчёты между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Кроме того, Киви банк занимался поиском новых способов обхода ограничений, вводимых Центробанком.

Также ЦБ утверждает, что банк систематически нарушал законы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Помимо этого, пишет ЦБ, банк открывал QIWI-кошельки, используя персональные данных физических лиц без их ведома.

Киви Банк не прекратил высокорисковые операции, несмотря на неоднократные меры и ограничения от ЦБ. В банк назначена временная администрация. Информацию об операциях, которые могут быть уголовно наказуемы, ЦБ передал в правоохранительные органы.

Киви Банк занимал 89 место в России по величине активов. Вклады до 1,4 миллиона рублей будут возвращены вкладчикам. Его сервис для перевода денег с российских карт на зарубежные Contact активно использовали эмигранты, продолжающие получать доход в России. После отзыва лицензии переводы в Грузию уже не проходят.