Цены на авиаперелёты по России достигли максимума за 23 года

Стоимость авиаперелётов экономическим классом в России достигла максимума с 2000 года. За год месяц к месяцу цены выросли на 28 процентов, а с начала 2023 года — на 32 процента, следует из данных Росстата. Их приводит РБК.

По данным Росстата, в мае стоимость полёта для пассажиров достигла 6,97 тысячи рублей за тысячу километров пути. Представители крупнейших российский перевозчиков, "Аэрофлота" и С7, объяснили рост цен повышением накладных расходов, в частности, на топливо и исчерпанием государственных субсидий.

Кроме того, компании вынуждены покупать запчасти через третьи страны в обход санкций, что сказывается на цене обслуживания. Рост цен на билеты объясняется также переходом авиакомпаний на менее прибыльный внутренний рынок после запрета на полёты в США, страны Евросоюза и Великобританию.