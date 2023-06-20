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Цены на авиаперелёты по России достигли максимума за 23 года

Стоимость авиаперелётов экономическим классом в России достигла максимума с 2000 года. За год месяц к месяцу цены выросли на 28 процентов, а с начала 2023 года — на 32 процента, следует из данных Росстата. Их приводит РБК.

По данным Росстата, в мае стоимость полёта для пассажиров достигла 6,97 тысячи рублей за тысячу километров пути. Представители крупнейших российский перевозчиков, "Аэрофлота" и С7, объяснили рост цен повышением накладных расходов, в частности, на топливо и исчерпанием государственных субсидий.

Кроме того, компании вынуждены покупать запчасти через третьи страны в обход санкций, что сказывается на цене обслуживания. Рост цен на билеты объясняется также переходом авиакомпаний на менее прибыльный внутренний рынок после запрета на полёты в США, страны Евросоюза и Великобританию.

  • В конце февраля 2022 года США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний в ответ на вторжение России в Украину. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
  • Издание "Проект" рассказывало, что российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторжением в Украину испытывают проблемы с запчастями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности.
  • Девять российских авиакомпаний прекратили полеты, а четыре — лишились сертификатов эксплуатанта в 2022 году. В большинстве случаев прекращение полетов связано с санкциями после вторжения в Украину.

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