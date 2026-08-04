Цены на бензин в Красноярске вернулись к "допутинским"

Цены на бензин в Красноярске снова повысились. Вчера, 3 августа, в город прилетел с визитом президент России Владимир Путин. Местные жители отметили, что цены на топливо на красноярских АЗС внезапно снизились как минимум на 20-25 рублей, к тому же были сняты ограничения на объём отпуска топлива. Однако уже сегодня во второй половине дня, после отъезда президента, цены снова достигли прежней высоты.

Красноярское издание "Проспект мира" публикует фото цифровых дисплеев на автозаправках с ценами: АИ-98 - 121 рубль за литр (вчера он стоил 69 рублей), АИ-95 - 91 рубль (вчера 67), АИ-92 - 87 рублей (вчера 63), дизельное топливо - 105 рублей (вчера 84). Корреспондент "Проспекта мира" сообщает, что новые цены на дисплее сменили старые за одну минуту, на глазах журналистки. Другое красноярское издание, NGS24, отмечает, что на некоторых станциях бензин и вовсе пропал: закончился.

"Говорит Немосква" публикует реакции красноярцев в соцсетях: "То есть бензин есть, и завезти его не проблема, оказывается?", "Они боятся президента больше, чем народа, интересы которого обслуживают" и "Володя, вернись!"

Основной поставщик топлив в Красноярске, компания "Красноярскнефтепродукт" 3 августа заявляла, что снижение цен связано с временным улучшением логистики и поступления дополнительного объема топлива в Ачинске напрямую с НПЗ" и добавила, что объём поступившего бензина ограничен и после того, как он будет исчерпан, цены могут снова измениться. Исчерпан он оказался сразу после отъезда первого лица.

Полторы недели Назад Путин прилетал в Иркутск. Тогда, по свидетельствам местных жителей, в городе тоже резко подешевел бензин, причём цены были одинаковыми на всех иркутских АЗС.



