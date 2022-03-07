Цены на газ, нефть, металлы, пшеницу на мировых рынках бьют рекорды

На мировых биржах в понедельник резко растёт стоимость сырья. Главная причина - российское вооружённое вторжение в Украину. Сказывается также эффект санкций, введённых против России странами Запада в ответ на агрессию.

Цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров – это исторический рекорд. За день газовые фьючерсы с поставкой в апреле на бирже ICE подорожали почти в полтора раза.

Растёт цена на нефть - стоимость барреля Brent достигла 130 долларов, это максимальное значение за несколько лет. Цены растут на фоне обсуждения в США возможного отказа от поставок российской сырой нефти.

Стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Россия является одним из ведущих экспортёров этих металлов. Отмечается также рост цен на пшеницу.

Московская биржа сегодня закрыта. На международных торгах курс рубля утром в понедельник вновь резко упал, достигнув 138 рублей за доллар - сообщает The Bell. Перед началом военной операции в Укране доллар стоил около 80 рублей.