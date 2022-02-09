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Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задержано на сутки

Российские фигуристы после победы на командном турнире

Церемонию награждения призеров олимпийских командных соревнований по фигурному катанию задерживают более чем на сутки из-за проблем с допинг-тестом одного из российских спортсменов. Об этом сообщает издание Inside The Games со ссылкой на источники. Проблемы с церемонией журналистам подтвердили в Международном Олимпийском комитете (МОК) и Международном союзе конькобежцев.

По данным портала, речь идёт о тесте, сданном одним из российских спортсменов ещё до начала Игр в Пекине. Кто из фигуристов его сдал, не уточняется.

В пресс-службе МОК отказались подробно комментировать ситуацию , сославшись на юридические последствия. В Федерации фигурного катания России также отказались давать комментарии.

Ситуация, которая требует консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК), возникла вчера, рассказали в Международном союзе конькобежцев.

Российские фигуристы, выступающие из-за связанных с допингом санкций под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), победили в командных соревнованиях 7 февраля. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21 час по местному времени, но до сих пор не проведена.

За российскую команду выступали в одиночном мужском катании Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США , на третьем - Японии.

Как объяснил РБК спортивный юрист Артем Пацаев, автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине невозможен, так как аннулирование результата подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. "А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить," - добавил спортивный юрист.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не участвовали в сегодняшней тренировке. При этом, Кондратюк завтра должен выступить в произвольной программе мужского турнира.

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