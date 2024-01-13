Церковный суд лишил сана священника Алексея Уминского

Церковный суд лишил сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах, протоиерея Алексея Уминского, сообщает "Новая газета". Решение отправили на подпись патриарху Кириллу.

Всего прошло три заседания, Уминский не присутствовал ни на одном из них. Суд принял решение лишить священника сана "за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) – отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией".

Речь идет о специальной молитве предстоятеля церкви патриарха Кирилла, в которой говорится о "победе святой Руси". Русью в РПЦ называют всю территорию, которую считают канонической, в том числе Украину. В тексте Кирилл просит Бога защитить православных от врага, "желающего их разделить", и призывает "к миру и единомыслию" "во всех странах Руси". Предстоятеля регулярно обвиняют в оправдании российского вторжения в Украину. На этом фоне многие прихожане и священники воспринимают молитву как поддерживающую вторжение.

Секретарь церковного суда Александр Миронов сообщил, что "пока суд не завершен". По предположению "Новой газеты", он имел в виду, что патриарх Кирилл еще не утвердил решение.

Уминский отказался комментировать решение суда, пишет "Медуза". "Моя принципиальная позиция – не давать никаких комментариев", – сказал священник.