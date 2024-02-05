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ЦЕРН построит новый адронный коллайдер, втрое больше нынешнего

Эксперимент на Большом адронном коллайдере, архивное фото
Эксперимент на Большом адронном коллайдере, архивное фото

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представила планы постройки нового ускорителя для исследования элементарных частиц. Он должен быть втрое больше ныне существующего Большого адронного коллайдера и в шесть раз превосходить его по мощности. Если планы будут одобрены, система может быть введена в действие в 2040-х годах.

Проект носит название Future Circular Collider ("Будущий круговой коллайдер", FCC). Он был задуман в 2019 году, сейчас ЦЕРН вынес план и бюджет на обсуждение. FCC должен располагаться там же, где и Большой адронный коллайдер — в горах на границе Франции и Швейцарии, но его окружность составит почти 100 километров (против 27 у БАК), и будет находиться вдвое глубже. Мощность, с которой он будет сталкивать субатомные частицы, будет составлять 100 тераэлектронвольт (у БАК — максимум 14 ТэВ).

По мнению учёных, на новом коллайдере можно будет сделать прорывные открытия в области тёмной материи и тёмной энергии, которые описаны теоретиками. Но пока не обнаружены экспериментально. По словам генерального директора ЦЕРН, профессора Фабиолы Джанотти, он станет "мощным инструментом, который позволит человечеству сделать огромный шаг вперед в вопросах фундаментальной физики, касающихся наших знаний о Вселенной".

Стоимость строительства FCC предварительно оценивается в сумму около 20 миллиардов евро.

В учёном мире у проекта есть и критики. Бывший главный сотрудник правительств Великобритания по вопросам науки сэр Дэвид Кинг в комментарии Би-би-си назвал безрассудством вкладывать такие огромные суммы в теоретические исследования, когда мир находится перед лицом климатического кризиса. По его мнению, финансировать нужно прежде всего исследования климата и меры по борьбе с глобальным потеплением. Доктор Сабина Хоссенфельдер из Мюнхенского центра математической философии считает, что FCC, в отличие от БАК, поможет лишь более точным измерениям, но не прорыву в науке. "Физике элементарных частиц пора на покой, наступило время квантовой физики", - сказала она.

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