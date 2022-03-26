Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью

Большой адронный коллайдер, ЦЕРН

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью из-за агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

23 государства-членов ЦЕРН решили приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменить все совместные с этими учреждениями мероприятия. Также ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований, который находится в городе Дубна в Московской области.

В заявлении говорится, что государства-члены ЦЕРН осуждают российское вторжение на территорию Украины, а также осуждают заявления институтов, которые это вторжение поддержали.

8 марта Совет организации решил приостановить для России статус страны-наблюдателя до особого распоряжения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Месяц войны в Украине
Embed
Месяц войны в Украине

No media source currently available

0:00 0:31:47 0:00

Месяц войны в Украине

Саммит НАТО в Брюселе и другие события дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG