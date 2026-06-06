ЦИК Армении не стал снимать с выборов блок противников Пашиняна

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в субботу - за день до парламентских выборов в стране - отказалась снимать с выборов оппозиционный блок "Сильная Армения", которую его оппоненты называют связанным с Москвой. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода.

С обращением в ЦИК о дисквалификации "Сильной Армении" обратилась накануне правая проевропейсая партия "Республика". Своё прошение она обосновала выдвинутыми в отношении ряда кандидатов от "Сильной Армении" обвинениями в подкупе избирателей. Заявление в ЦИК было подано после теледебатов с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот упомянул об обвинениях в адрес "Сильной Армении", однако отметил, что его собственная политическая сила не будет обращаться в ЦИК, чтобы не создать почву для утверждений, что она хочет снять оппонентов с выборов из-за страха поражения. При этом Пашинян отметил, что, если обращение в ЦИК хочет подать "Республика", она может это сделать.

В субботу стало известно, что шесть кандидатов в депутаты от "Сильной Армении" по решению суда были арестованы по обвинениям в отмывании денег и других преступлениях. Ранее было возбуждено уголовное дело против лидера списка "Сильной Армении" Нарека Карапетяна, которого обвинили в сокрытии гражданства России.

Выборы в Армении пройдут 7 июня. Они проходят в условиях беспрецедентного обострения отношений между Ереваном и Москвой. Российские высокопоставленные лица в ходе предвыборной кампании резко критиковали Пашиняна, обвиняя его в сближении с Западом. В то время как президент России Владимир Путин воздерживался от резких высказывний лично в адрес Пашиняна, другие не стеснялись в выражениях. В частности заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в англоязычном аккаунте X, что Пашинян "наделал в штаны" и "пытается снять всех своих соперников с выборов", предположив, что "такие выборы, очевидно, не будут признаны легитимными". Ни одна из партий, однако, в действительности не была снята с выборов. Согласно опросам, "Гражданский договор" Никола Пашиняна лидирует, а "Сильная Армения" может претендовать на второе место.